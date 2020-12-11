Суд подтвердил приговор генералу Назарову по делу о катастрофе Ил-76 в Луганске

Назаров назвал решение "глупым" и сказал, что будет готовить жалобу в Верховный суд.

Апелляционный суд Днепропетровской области подтвердил приговор генералу Вооруженных Сил Украины Виктору Назарову. Он приговорен к 7 годам лишения свободы за халатное отношение к военной службе в боевой обстановке, что привело к падению самолета и гибели 49 военнослужащих и экипажа в июне 2014 года.

Как сообщает "Судебный репортер", Назаров с женой покинули суд. Генерала не брали под стражу в зале суда.

"Суд пошел по беспределу, потому что все те доказательства ... никакого обоснованного решения, почему они не приняты ... Дебаты прошли однозначно в нашу пользу", - прокомментировал Назаров после заседания. Он назвал решение суда "глупым" и сказал, что будет готовить жалобу в Верховный суд, на что у него есть три месяца.

Еще в марте 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области признал Назарова виновным в служебной халатности, которая привела к трагедии, и назначил 7 лет тюремного заключения. В то же время суд удовлетворил 39 исков к Министерству обороны по 500 тыс. грн каждый, то есть на 19,5 млн грн.

Назарова судили за катастрофу военного самолета Ил-76, которая произошла 14 июня 2014 года в аэропорту Луганска. Тогда погибли 49 человек. Военная прокуратура 18 ноября 2014 года сообщила Назарову о подозрении в связи с катастрофой. Прокуратура утверждает, что генерал, который был одним из руководителей АТО в то время, не принял во внимание информацию СБУ об угрозе сбивания самолета и разрешил проведение спецоперации и доставку роты военных в Луганский аэропорт.

В обвинительном акте говорилось, что Назаров как руководитель штаба АТО был обязан осуществлять управление воинскими частями, привлеченными к операции, анализировать информацию и прогнозировать возможные действия незаконных вооруженных формирований на Донбассе, однако, вступая в должность, небрежно отнесся к выполнению своих служебных обязанностей.

Кроме того, в акте указано, что Назаров точно знал о размещении на аэродроме Луганска групп боевиков, вооруженных ПЗРК, то есть "осознавал, что полет самолетов на указанный аэродром будет осуществляться на территорию противника" и был проинформирован о "террористической угрозе".

13 июня 2014 года в штаб АТО из СБУ поступила информация о том, что две группы боевиков, вооруженные ПЗРК, отправились на аэродром Луганска и намерены сбивать самолеты. Но Назаров не организовал противодействие группам боевиков и не гарантировал безопасность украинских военнослужащих, отправленных в Луганск, что привело к совершению теракта и гибели 49 военнослужащих.

Назаров своей вины не признал. В частности, он отметил, что во время досудебного следствия было допущено "манипулирование информацией", а в показаниях свидетелей в суде были "предположения" и "информация, интерпретированная по своему усмотрению".