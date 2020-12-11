Израиль и Марокко установили дипломатические отношения

Марокко и Израиль договорились о нормализации дипломатических отношений. Условием соглашения стала поддержка со стороны США территориального спора в Западной Сахаре, передает ВВС.

Это четвертое за 2020 год соглашение между еврейским государством и преимущественно арабской страной, достигнутое благодаря дипломатии президента США Дональда Трампа.

Ранее дипотношения с Тель-Авивом установили ОАЭ , Бахрейн и Судан.

Марокко контролирует спорную территорию Западной Сахары с 1975 года и оспаривает ее с Фронтом Полисарио - движением за независимость территории. Лидеры движения живут в изгнании в Алжире. Марокко предлагает широкую автономию в составе королевства, а Фронт Полисарио добивается независимости.

Президент США Дональд Трамп назвал предложение автономии в составе Марокко единственным справедливым долгосрочным решением конфликта.

Для начала страны планируют открыть представительства в Тель-Авиве и Рабате, которые были закрыты в 2000 году из-за палестинского восстания, и стремятся к открытию посольств. Марокко также обеспечит прямые рейсы для всех израильтян.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении поблагодарил короля Марокко и также назвал соглашение историческим.

Египет, ОАЭ и Бахрейн приветствовали нормализацию отношений между Марокко и Израилем.

Руководство Палестинской автономии осудило соглашение, потому что оно, как полагают, поощряет ограничение палестинцев в правах.