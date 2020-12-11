Израиль и Марокко установили дипломатические отношения

США, выступавшие посредником, признали права Марокко на спорную территорию Западной Сахары.

Израиль и Марокко установили дипломатические отношения
Фото: news24.tv.ua

Марокко и Израиль договорились о нормализации дипломатических отношений. Условием соглашения стала поддержка со стороны США территориального спора в Западной Сахаре, передает ВВС.

Это четвертое за 2020 год соглашение между еврейским государством и преимущественно арабской страной, достигнутое благодаря дипломатии президента США Дональда Трампа.

Ранее дипотношения с Тель-Авивом установили ОАЭ, Бахрейн и Судан.

Марокко контролирует спорную территорию Западной Сахары с 1975 года и оспаривает ее с Фронтом Полисарио - движением за независимость территории. Лидеры движения живут в изгнании в Алжире. Марокко предлагает широкую автономию в составе королевства, а Фронт Полисарио добивается независимости.

Президент США Дональд Трамп назвал предложение автономии в составе Марокко единственным справедливым долгосрочным решением конфликта.

Для начала страны планируют открыть представительства в Тель-Авиве и Рабате, которые были закрыты в 2000 году из-за палестинского восстания, и стремятся к открытию посольств. Марокко также обеспечит прямые рейсы для всех израильтян.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении поблагодарил короля Марокко и также назвал соглашение историческим.

Египет, ОАЭ и Бахрейн приветствовали нормализацию отношений между Марокко и Израилем.

Руководство Палестинской автономии осудило соглашение, потому что оно, как полагают, поощряет ограничение палестинцев в правах.

ОАЭ признали существование Израиля 13 августа. Страны при посредничестве США анонсировали соглашение о нормализации отношений. Согласно документу, Израиль должен воздержаться от провозглашения своего суверенитета над частью территорий Западного берега реки Иордан, которые палестинцы хотят видеть частью своего будущего государства. Договоренность вызвала критику со стороны Палестинской национальной администрации и Ирана.

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