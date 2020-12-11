Бывшему и.о. главы ГФС сообщили о подозрении из-за премии в 1000% оклада (обновлено)

В 2019-2020 годах и.о. главы ГФС был Денис Гутенко.

Бывшему и.о. главы ГФС сообщили о подозрении из-за премии в 1000% оклада (обновлено)
Денис Гутенко
Фото: Макс Левин

Бывшему исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший и.о. руководителя ГФС издавал приказы в 2019 и 2020 годах об установлении себе надбавок за интенсивность труда без соответствующего согласования с Министром финансов. При этом за первый квартал 2020 года глава ГФС насчитал себе премию в 1000% должностного оклада. В результате госбюджету нанесен ущерб более чем на 300 тыс грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его осуществляет Главное следственное управление Государственного бюро расследований.

Обновление. Подозрение экс-руководителю Фискальной службы сообщили заочно, информирует пресс-служба ГБР.

"Поскольку место нахождения подозреваемого в настоящее время не установлено, исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины сообщено о подозрении в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины", - сказано в сообщении.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Отметим, что в 2019-2020 годах и.о. главы ГФС был Денис Гутенко. Это единственный исполняющий обязанности, который после увольнения Романа Насирова в 2018 году руководил Службой и в 2019, и в 2020 годах.

Напомним, 9 декабря Правительство назначило главой ГФС чиновника времен Януковича Вадима Мельника.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взяткиПрезидента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки
Мэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с воромМэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с вором
Региональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителейРегиональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителей
"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне
Блок рекламы


Похожие новости
Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Наш" из-за эфира с представителем "ЛНР"Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Наш" из-за эфира с представителем "ЛНР"
Бывшая жена экс-нардепа Мураева может стать первым заместителем главы Харьковского облсовета, - СМИБывшая жена экс-нардепа Мураева может стать первым заместителем главы Харьковского облсовета, - СМИ
СБУ пришло с обыском к бывшему председателю Одесского облсовета, - СМИСБУ пришло с обыском к бывшему председателю Одесского облсовета, - СМИ
Двух человек подозревают в попытке подкупа главы ГосгеокадастраДвух человек подозревают в попытке подкупа главы Госгеокадастра
ВАКС арестовал с правом на залог в 2,8 млн подозреваемого в попытке подкупа главы Фонда госимуществаВАКС арестовал с правом на залог в 2,8 млн подозреваемого в попытке подкупа главы Фонда госимущества
Чиновника Госгеокадастра и посредника задержали после получения $52 тыс. взятки для главы ведомстваЧиновника Госгеокадастра и посредника задержали после получения $52 тыс. взятки для главы ведомства
Бойцам ООС выплатили полмиллиарда гривен премии за соблюдение перемирия, - СМИБойцам ООС выплатили полмиллиарда гривен премии за соблюдение перемирия, - СМИ
НАБУ и САП зафиксировали третью попытку подкупа главы Фонда госимуществаНАБУ и САП зафиксировали третью попытку подкупа главы Фонда госимущества
Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в деле Шеремета Антоненко (обновлено)Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в деле Шеремета Антоненко (обновлено)
Денисова отстранила от должности своего представителя на Донбассе из-за сообщения о дракеДенисова отстранила от должности своего представителя на Донбассе из-за сообщения о драке
Последние новости
Подгружаем последние новости