Ряд «слуг народа» бесплатно получил офисы в связанном с Коломойским бизнес-центре, - "Схемы"

Сам олигарх называет это совпадением.

Фото: a-office.com.ua Бизнес-центр Millenium

Некоторые народные депутаты партии "Слуга народу" и группы "За будущее" бесплатно получили помещения под общественные приемные в бизнес-центре Millenium, связанном через офшорные компании с олигархом Игорем Коломойским.

В этом же БЦ длительное время располагался офис самого олигарха, говорится в расследовании "Схем", обнародованном украинским бюро "Радио Свобода".

Игорь Коломойский называет совпадением получение нардепами бесплатных офисов в аренду, однако юристы считают, что народные избранники таким образом могут нарушать закон "О предотвращении коррупции". Это объясняется тем, что они получили офисы в приемной не на общих основаниях, ведь остальным за них нужно платить.

В расследовании говорится, что бесплатные помещения имеют в аренде "слуги народа" Александр Дубинский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк. От группы "За будущее" – Игорь Палица, Ирина Констанкевич, Тарас Батенко, и внефракционный Руслан Требушкин. Все они отметили, что по адресу БЦ на ул. Владимирская, 12 размещены их общественные приемные.

Как известно, решение об обыске в общественных приемных народных депутатов может принимать исключительно генеральный прокурор Украины.

Василевская-Смаглюк указала своими приемными девять офисов и две части холла на трех разных этажах Millenium. Она пользуется этими помещениями на основании безвозмездного пользования - ссуды.

Фото: radiosvoboda.org

Констанкевич и Батенко занимают своими приемными весь девятый этаж бизнес-центра. Они заявили, что пользуются ими на основании гражданско-правового договора, но не рассказали, сколько платят за аренду и платят ли вообще.

Игорь Палица указал приемной весь пятый этаж и отметил, что 320 квадратных метров площади получил от фирмы "Глобал Эстейтс" с орбиты Коломойского, которая и владеет БЦ.

Внефракционный Руслан Требушкин задекларировал безвозмездное пользование офисом на 62 квадратных метра, предоставленным фирмой-владелицей бизнес-центра.

"Слуга народа" Куницкий зарегистрировал приемную в шести офисах на двух этажах и в части холла, а Дубинский - 13 офисов и части холла на разных этажах.

Фото: radiosvoboda.org

"На самом деле такие действия народного депутата могут трактоваться как нарушение ограничений относительно получения подарка. В этом случае мы можем наблюдать, что депутат, даже если на безвозмездной основе, получил во временное пользование офисное здание, которое другие люди, другие рядовые граждане Украины не могут получить на тех же условиях. То есть мы здесь можем говорить о предоставлении определенных льгот или услуг по более низкой рыночной цене. Поэтому такие действия могут рассматриваться как административное правонарушение", - сообщил эксперт Междисциплинарного научно-образовательного центра противодействия коррупции НаУКМА, член Общественного совета при НАПК Андрей Белецкий.

Установить факт нарушения могло бы Нацагентство по предупреждению коррупции, но из-за решения Конституционного суда они не могут это сделать.

Напомним, в сентябре "Схемы" обнародовали расследование о связях нардепов "Слуги народа" и их помощников. Согласно ему, по меньшей мере 15 депутатов из монофракции "Слуга народа" набрали себе в помощники родителей, братьев, жен, мужей. Некоторые выписывают родственникам премии из госбюджета и повышенные зарплаты.