Парламент Азербайджана одобрил отмену военного положения

Согласно документу, режим военного положения отменяется с 00:00 12 декабря.

Парламент Азербайджана одобрил отмену военного положения
Фото: salamnews.org

Парламент Азербайджана на пленарном заседании одобрил проект указа президента Ильхама Алиева об отмене с 12 декабря действующего в стране режима военного положения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, режим военного положения в Азербайджане отменяется с 00:00 12 декабря.

Военное положение в Азербайджане действует с 28 сентября в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. В Баку, Гяндже, Сумгаите, Евлахе и ряде других городов действует комендантский час с 21 по 6:00. В это время запрещено выходить на улицы без специального разрешения и документов, подтверждающих личность.

Напомним, вчера в столице Азербайджана, Баку, прошел парад, посвященный победе в войне в Нагорном Карабахе. На параде присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган.

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