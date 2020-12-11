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2020-12-11
Венгерского политика, которого поймали с контрабандой на границе с Украиной, исключили из партии
Социалисты также инициировали немедленное аннулирование его дипломатического паспорта.
Фото: dpsu.gov.ua
Бывшего депутата венгерского парламента Жолта Легина, которого украинские пограничники поймали с контрабандой сигарет, исключили из партии.
Об этом объявила венгерская партия социалистов (MSZP), членом которой он был, сообщает ЕП.
Партия заявила, что Легин лишился всех партийных должностей и покинул партию. Социалисты также инициировали немедленное аннулирование его дипломатического паспорта.
Вчера в Госпогранслужбе сообщили, что на границе с Венгрией задержали дипломата с партией контрабандных сигарет. Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.