Венгерского политика, которого поймали с контрабандой на границе с Украиной, исключили из партии

Социалисты также инициировали немедленное аннулирование его дипломатического паспорта.

Венгерского политика, которого поймали с контрабандой на границе с Украиной, исключили из партии
Фото: dpsu.gov.ua

Бывшего депутата венгерского парламента Жолта Легина, которого украинские пограничники поймали с контрабандой сигарет, исключили из партии.

Об этом объявила венгерская партия социалистов (MSZP), членом которой он был, сообщает ЕП.

Партия заявила, что Легин лишился всех партийных должностей и покинул партию. Социалисты также инициировали немедленное аннулирование его дипломатического паспорта.

Вчера в Госпогранслужбе сообщили, что на границе с Венгрией задержали дипломата с партией контрабандных сигарет. Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взяткиПрезидента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки
Мэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с воромМэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с вором
Региональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителейРегиональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителей
"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне
Блок рекламы


Похожие новости
На границе с Венгрией задержали дипломата с партией контрабандных сигаретНа границе с Венгрией задержали дипломата с партией контрабандных сигарет
РФ отказывается от встречи с Госпогранслужбой Украины для выяснения обстоятельств "стрельбы на границе"РФ отказывается от встречи с Госпогранслужбой Украины для выяснения обстоятельств "стрельбы на границе"
Премьер Румынии Орбан подал в отставку на фоне результатов его партии на выборахПремьер Румынии Орбан подал в отставку на фоне результатов его партии на выборах
СМИ назвали имя человека, которого ФСБ застрелила на границе с УкраинойСМИ назвали имя человека, которого ФСБ застрелила на границе с Украиной
В парламент Румынии проходят четыре партии, побеждает оппозицияВ парламент Румынии проходят четыре партии, побеждает оппозиция
Украинские пограничники не нашли подтверждения сообщению ФСБ РоSSии о выстрелах на границе (обновлено)Украинские пограничники не нашли подтверждения сообщению ФСБ РоSSии о выстрелах на границе (обновлено)
В Латвии прошли обыски из-за возможного нарушения санкций ЕС, связанных с УкраинойВ Латвии прошли обыски из-за возможного нарушения санкций ЕС, связанных с Украиной
Украинские пограничники проверяют сообщение ФСБ РоSSии о выстрелах на границеУкраинские пограничники проверяют сообщение ФСБ РоSSии о выстрелах на границе
Перестрелка на границе Украины с Россией: один человек убитПерестрелка на границе Украины с Россией: один человек убит
Кличко номинировал на секретаря Киеврады своего бывшего помощника, которого судили за подделку дипломаКличко номинировал на секретаря Киеврады своего бывшего помощника, которого судили за подделку диплома
Последние новости
Подгружаем последние новости