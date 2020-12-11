Подконтрольный оккупантам суд Крыма оставил в силе приговор добровольцу крымскотатарского батальона Межмединову

Ему присудили восемь лет лишения свободы.

Подконтрольный оккупантам суд Крыма оставил в силе приговор добровольцу крымскотатарского батальона Межмединову
Наріман Межмедінов

Так называемый Верховный суд Крыма, подконтрольный оккупантам, оставил в силе приговор добровольцу крымскотатарского батальона Нариману Межмединову.

Судья Осоченко рассмотрел апелляционную жалобу подсудимого и оставил приговор Черноморского райсуда без изменений. Межмединова обвиняют в организации незаконного вооруженного формирования и участия в нем, пишет "Крымский процесс".

Суд признал его виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. В материалах говорится, что в 2016 году Межмединов выехал на материковую часть Украины, где стал членом крымскотатарского батальона им. Челебиджихана. По возвращении в Крым он не обратился к правоохранителям, чем "не прекратил участия в батальоне".

Сторона обвинения пыталась обжаловать этот приговор и увеличить срок лишения свободы, но впоследствии эту жалобу сняли. Межмединов подал жалобу, которую не рассмотрели якобы из-за опоздания со сроками представления, после чего он подал повторную жалобу, однако информации о ее рассмотрении нет.

Это уже четвертый приговор, связанный с батальоном им. Челебиджихана. Ранее осудили Айдына Мамутова, Эдема Кадырова, Февзи Саганджи и Дилявера Гафарова.

Напомним, что в феврале 2020 года в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя Наримана Межмединова, обвиняя его в членстве в добровольческом батальоне имени Н. Челебиджихана.

Добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана начал формирование в 2016 году, его членами в основном были крымские активисты. Батальон располагался на админгранице с Крымом в Херсонской области. Добробат позиционирует себя как крымское, а не крымскотатарское формирование.

В РоSSии и оккупированном Крыму он признан незаконным вооруженным формированием.

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