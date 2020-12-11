"Человеком года" Time стали Джо Байден и Камала Харрис

"Вместе они предложили реставрацию и обновление в одном билете. И Америка купила то, что они продавали".

Американский журнал Time назвал людьми года кандидата в президенты США Джо Байдена и Камалу Харрис, которая станет вице-президентом в случае его окончательной победы.

На сайте медиа говорится, что "у Байдена было свое видение, он задал тон и стал победителем. Но он также осознал, что он не все может сделать сам, 78-летний белый мужчина: смена поколений, свежий взгляд на вещи и воплощение многообразия Америки . Для этого ему нужна Камала Харрис - сенатор от Калифорнии, бывший окружной прокурор и генеральный прокурор штата, двурасовый ребенок иммигрантов, чья харизма и жесткие допросы чиновников администрации Трампа наэлектризовали миллионы демократов".

Фото: time.com

"Вместе они предложили реставрацию и обновление в одном билете. И Америка купила то, что они продавали - после самой высокой явки за столетие они набрали 81 млн голосов, что является рекордом в истории президентства, победив Трампа почти на 7 млн голосов и перевернув пять шатких штатов", - отмечает редакция.

Окончательное голосование по президенту США состоится уже в понедельник, 14 декабря. Свои голоса в пользу Байдена или действующего президента Дональда Трампа будут отдавать члены коллегии выборщиков.

Отметим, что Трамп также был назван "Человеком года" по версии Time. Это произошло в 2016 году, когда он победил на выборах.

В прошлом году журнал выбрал экоактивистку Грету Тунберг.