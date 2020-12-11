США и Великобритания расширили санкции против Кадырова и его окружения

Американский санкционный список пополнили связанные с Рамзаном Кадыровым компании и 5 физических лиц.

США и Великобритания расширили санкции против Кадырова и его окружения

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении главы Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова и связанных с ним физических и юридических лиц.

Об этом говорится в обнародованном 10 декабря заявлении на сайте министерства.

Так в санкционные списки попали роSSийский футбольный клуб "Ахмат" и фонд имени Ахмата Кадырова. В список санкций также включены бойцовский клуб "Ахмат", компания Absolute Championship Akhmat, организующая бои, а также компании "Чеченские минеральные воды» и «МегаСтройИнвест", принадлежащие фонду Ахмата Кадырова.

Список также пополнили связанные с Рамзаном Кадыровым заместитель руководителя "Росгвардии" по Чечне Даниил Мартынов, вице-премьер Чечни Вахит Усман и россиянин Зияд Сабсаби. Кроме того, в санкционные списки попали Тимур Дугазаев, который живет в ФРГ и которого некоторые СМИ называют "представителем Рамзана Кадырова в Германии", а также гражданин ОАЭ Сатиш Симара - тренер лошадей Кадырова.

Со своей стороны Великобритания вводит санкции в отношении 11 политиков, чиновников и других лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека в РоSSии, Венесуэле, Гамбии и Пакистане.

Согласно заявлению, которое опубликовала пресс-служба МИД Соединенного Королевства, в РоSSии под санкции попали три человека и специальное подразделение быстрого реагирования "Терек". Все они, по мнению британских властей, ответственны "за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТ в Чечне". Речь идет о главе парламента Чечни Магомеде Даудове, замглавы МВД Чечни Апти Алаудинове и бывшем начальнике полиции чеченского города Аргун Аюбе Катаеве.

Санкции Великобритании включают запрет на поездки и замораживание активов на территории королевства.

В мае 2019 года Министерство финансов США ввело санкции относительно россиян из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, а также причастных к нарушениям прав человека в РоSSии. Ограничительные меры введены в соответствии с законом Магнитского.

В июле 2020 года США ввели санкции против Рамзана Кадырова, его жены и дочерей в связи с причастностью главы Чеченской республики РФ к "многочисленным серьезным нарушениям прав человека".

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