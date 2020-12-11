В Раде назвали условие досрочного объявления локдауна по всей стране

В случае ухудшения ситуации с заболеваемостью правительство может выбрать новую дату локдауна, предупредив о его введении за 7 дней.

В Украине могут ввести жесткие карантинные ограничения раньше 8 января, если ситуация с распространением коронавируса в государстве ухудшится.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью правительство может выбрать новую дату локдауна, предупредив о его введении за 7 дней.

"Никто не говорит, что это (усиление карантина - ред.) будет именно 8 января. Если ситуация будет ухудшаться, правительство за 7 дней может предупредить о других датах ... Никто не будет ждать 8 января. Я думаю, 8 января будет той пиковой нагрузкой. Новый год даст увеличение (заболеваемости - ред.), мы от этого не уйдем", - сказал Радуцкий.

Напомним, 9 декабря Кабинет министров сообщил о введении локдауна в Украине. Он начнется с 8 января и продлится до полуночи 25 января. Также до марта продолжили режим чрезвычайной ситуации и действующих карантинных ограничений, которые будут действовать каждый день, кроме периода локдауна.