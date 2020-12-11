Венецианская комиссия дала рекомендации по реформе Конституционного суда

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) обнародовала свое решение по реформе Конституционного суда Украины (КС), предоставив конкретные рекомендации.

Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Комиссии.

Среди прочего, ВК предлагает Верховной Раде рассмотреть возможность более четко выразить свое предполагаемое намерение ограничить объем сфер КС по конкретным вопросам, нарушенных сторонами.

ВК также рекомендует обязать КС определить конкретные причины признания неконституционным каждого отдельного положения закона. Дисциплинарная процедура должна регулироваться законом о КС с более подробными деталями, изложенными в Правилах процедуры.

Возможность возобновления дел в КС должна быть установлена только тогда, когда установлена уголовная ответственность судьи в связи с этим решением (например, получение взятки). Следует дать более четкое и подробное определение "конфликта интересов", например: когда есть определенный финансовый конфликт интересов, особенно когда это следует из установленных НАПК протоколов, или НАБУ начало расследование.

"Решения о (само)отводах и их обоснования должны быть четко изложены в основном решении, принятом судом, или отдельным публичным процессуальным решением или постановлением. Требование кворума должно быть уменьшено в тех случаях, когда кворума нет из-за отвода судей", - отмечают в ВК .

Парламенту следует рассмотреть возможность принятия закона, детализирующего последствия для судей КС за несоблюдение положения закона об отзыве, в частности о нарушении публичного дисциплинарного производства и решений по судьям Суда.

Орган по отбору кандидатов на должность судьи КС должен быть создан с международным компонентом, который может включать международных экспертов по правам человека и участие гражданского общества, чтобы гарантировать моральные и профессиональные качества кандидатов.

Венецианская комиссия рекомендует заполнить текущие вакансии в КС парламенту и конгрессу судей только после улучшения системы назначений.

С целью деполитизации состава КС судьи по депутатской квоте должны избираться квалифицированным большинством. Для этого на более позднем этапе потребуется конституционная поправка. Полезной практической мерой было бы то, чтобы вновь назначенные судьи КС прошли специальную, в частности, международную подготовку по толкованию конституционных вопросов.

Ранее Венецианская комиссия пришла к выводу, что решение Конституционного суда Украины о неконституционности отдельных положений антикоррупционного законодательства "не имеет четкой аргументации, твердых оснований в международном праве и принималось под влиянием возможного конфликта интересов".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным деклараций. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что видит в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

25 ноября президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой осуществить оценку конституционной ситуации, вызванной решением КСУ от 27 октября 2020 года. Зеленский отметил, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

3 декабря судьи КСУ провели консультации с представителями Венецианской комиссии и обсудили ряд вопросов относительно процесса реформирования законодательства. В этот же день в профильном Комитете Совета сообщили, что рассмотрят законопроекты о КСУ после 12 декабря, когда будут выводы комиссии.

Президент Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект о КСУ до получения выводов Венецианской комиссии.