Дело Шеремета: Андрея Антоненко оставили под стражей до 7 февраля

Заседание в Шевченковском суде Киева завершилось.

Дело Шеремета: Андрея Антоненко оставили под стражей до 7 февраля
Фото: Lb.ua

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко еще на два месяца - до 7 февраля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении сообщества Free Riff.

"Заседание в Шевченковском суде Киева закончилось. Председательствующая судья Голуб А.А., судья Антонюк М.С. Оставили Андрея Антоненко под стражей до 7 февраля 2021", - говорится в сообщении.

Сегодня, 10 декабря, Шевченковский райсуд должен был рассматривать дело Шеремета по сути, однако заслушал ходатайство прокурора и адвокатов о продлении и соответственно изменении меры пресечения обвиняемым - военному музыканту Андрею Антоненко, хирургу и волонтеру Юлии Кузьменко и военному медику Яне Дугарь.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. К декабрю 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что мужчина культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения с организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания об "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил врача Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей.

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.

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