Степанов заявил о планах вакцинировать всех граждан за счет государства

Сначала будут вакцинировать группы риска - более 20 млн человек.

Степанов заявил о планах вакцинировать всех граждан за счет государства
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина планирует вакцинировать всех граждан за счет государства.

Об этом глава МОЗ сказал в эфире Украина 24.

По его словам, сначала будут вакцинировать группы риска - "людей по профессиональным или медицинским признакам". Такое количество людей составляет более 20 млн граждан. "Эти люди болеют сложнее, тяжелое у них течение болезни", - добавил министр.

Степанов отметил, что пожилые люди составляют львиную долю в статистике умерших, поэтому их надо вакцинировать в первую очередь.

"Мы сейчас рассматриваем, и это подчеркивал президент, должны предоставить доступ к вакцине всем без исключения гражданам именно за счет государства", - заявил министр.

Как сообщалось, Украина может получить оксфордскую вакцину от коронавируса самое раннее летом 2021 года. В украинских аптеках она может появиться не раньше осени 2021 года.

Предполагается, что первая партия вакцины от COVID-19 может быть в Украине уже в январе 2021 года. В целом Украина может рассчитывать на 8 млн доз. Этого хватит на прививки 4 млн человек.

МОЗ просит 15,1 млрд грн на вакцинацию против COVID-19, в проекте бюджета - только 2,6 млрд.

В Кабмине обещали бесплатную вакцину от COVID-19 для некоторых групп населения.

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