СБУ пришло с обыском к бывшему председателю Одесского облсовета, - СМИ
Паращенко возглавлял Одесский облсовет с 21 августа 2019-го до 4 декабря 2020 года.
Служба безопасности Украины и фискальная служба проводят обыски у бывшего председателя Одесского облсовета Сергея Паращенко.
Об этом информирует "Интерфакс-Украина".
"Проводятся следственные действия по месту работы и жительства бывшего председателя облсовета", - сообщили агентству в Одесском облуправлении СБУ.
При этом не уточнили подробностей, поскольку следственные действия еще не завершены.
Паращенко временно исполнял обязанности председателя Одесской областной госадминистрации с 10 апреля по 11 июня 2019 года. Был главой Одесского облсовета VII созыва с 21 августа 2019-го до 4 декабря 2020 года.
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