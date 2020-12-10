СБУ пришло с обыском к бывшему председателю Одесского облсовета, - СМИ

Паращенко возглавлял Одесский облсовет с 21 августа 2019-го до 4 декабря 2020 года.

СБУ пришло с обыском к бывшему председателю Одесского облсовета, - СМИ
Сергей Паращенко
Фото: bessarabia.in.ua/

Служба безопасности Украины и фискальная служба проводят обыски у бывшего председателя Одесского облсовета Сергея Паращенко.

Об этом информирует "Интерфакс-Украина".

"Проводятся следственные действия по месту работы и жительства бывшего председателя облсовета", - сообщили агентству в Одесском облуправлении СБУ.

При этом не уточнили подробностей, поскольку следственные действия еще не завершены.

Паращенко временно исполнял обязанности председателя Одесской областной госадминистрации с 10 апреля по 11 июня 2019 года. Был главой Одесского облсовета VII созыва с 21 августа 2019-го до 4 декабря 2020 года.

Ранее сообщали, что в мерии Кривого Рога провели обыск по делу о растрате 6 млн гривень.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - КондратюкГлава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - Кондратюк
СБУ проводит обыски в УкроборонпромеСБУ проводит обыски в Укроборонпроме
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Под Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньгиПод Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньги
Рада изменила требования к образованию помощников народных депутатовРада изменила требования к образованию помощников народных депутатов
Блок рекламы


Похожие новости
Неизвестные сообщили о минировании Хмельницкого облсовета, однако депутаты успели объявить нового главуНеизвестные сообщили о минировании Хмельницкого облсовета, однако депутаты успели объявить нового главу
Партия венгров ушла с первого заседания Закарпатского облсоветаПартия венгров ушла с первого заседания Закарпатского облсовета
Депутаты от ОПЗЖ, Шария и "За будущее" заблокировали трибуну Одесского облсоветаДепутаты от ОПЗЖ, Шария и "За будущее" заблокировали трибуну Одесского облсовета
ВР запретила облсоветам самовольно переносить регистрацию коммунальных учрежденийВР запретила облсоветам самовольно переносить регистрацию коммунальных учреждений
Суд Польши продлил арест бывшему председателю "Укравтодора" НовакуСуд Польши продлил арест бывшему председателю "Укравтодора" Новаку
Отстраненный глава Черновицкого облсовета госпитализирован в тяжелом состоянии с пневмонией от коронавирусаОтстраненный глава Черновицкого облсовета госпитализирован в тяжелом состоянии с пневмонией от коронавируса
ГБР пришло с обысками в управление ГСЧС ЛуганщиныГБР пришло с обысками в управление ГСЧС Луганщины
В Музей Революции Достоинства пришли с обыском (обновлено)В Музей Революции Достоинства пришли с обыском (обновлено)
Степанов решил отказаться от должности депутата Одесского облсоветаСтепанов решил отказаться от должности депутата Одесского облсовета
ВАКС приговорил к 4,5 годам лишения свободы депутата Полтавского облсовета и экс-заместителя руководителя отдела "Полтавафарм"ВАКС приговорил к 4,5 годам лишения свободы депутата Полтавского облсовета и экс-заместителя руководителя отдела "Полтавафарм"
Последние новости
Подгружаем последние новости