СБУ пришло с обыском к бывшему председателю Одесского облсовета, - СМИ

Паращенко возглавлял Одесский облсовет с 21 августа 2019-го до 4 декабря 2020 года.

Служба безопасности Украины и фискальная служба проводят обыски у бывшего председателя Одесского облсовета Сергея Паращенко.

Об этом информирует "Интерфакс-Украина".

"Проводятся следственные действия по месту работы и жительства бывшего председателя облсовета", - сообщили агентству в Одесском облуправлении СБУ .

При этом не уточнили подробностей, поскольку следственные действия еще не завершены.

Паращенко временно исполнял обязанности председателя Одесской областной госадминистрации с 10 апреля по 11 июня 2019 года. Был главой Одесского облсовета VII созыва с 21 августа 2019-го до 4 декабря 2020 года.

Ранее сообщали, что в мерии Кривого Рога провели обыск по делу о растрате 6 млн гривень.