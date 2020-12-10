Начальник порта "Черноморск" "погорел" на $250 тыс. взятки

Также задержали посредника.

Начальник порта "Черноморск" "погорел" на $250 тыс. взятки
Фото: Пресслужба НАБУ

Детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП уличили в вымогательстве и получении взятки в 250 тыс. долларов США руководителя ГП "Морской торговый порт «Черноморск»" и лицо-посредника.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов.

"Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за «лояльность», оценив ее в 250 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба НАБУ

Фото: Пресс-служба НАБУ

Начальник порта действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил взятку для дальнейшей передачи должностному лицу.

Этих двух человек задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

На сайте ГП "МТП "Черноморск" указано, что обязанности директора предприятия исполняет Александр Попов.

Напомним, вчера чиновника Госгеокадастра и посредника задержали после получения $52 тыс. взятки для главы ведомства.

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