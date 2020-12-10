На границе с Венгрией задержали дипломата с партией контрабандных сигарет

Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.

На границе с Венгрией задержали дипломата, который пытался вывезти из Украины партию контрабандных сигарет.

Фото: dpsu.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, по информации оперативных сотрудников Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужанка" на украинско-венгерской границе пограничники провели углубленную проверку микроавтобуса "SEAT".

"Автомобилем из Украины ехал гражданин Венгрии. Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине", - сообщают в Госпогранслужбе.

По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ГТС, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении авто обнаружила сигареты без акцизных марок с отметкой «FOR DUTY FREE ONLY».

Фото: dpsu.gov.ua

Продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будут установлены его количество и стоимость.

Напомним, в конце ноября на Закарпатье на контрабанде сигарет поймали пограничника и священника УПЦ МП.