На границе с Венгрией задержали дипломата с партией контрабандных сигарет
Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.
На границе с Венгрией задержали дипломата, который пытался вывезти из Украины партию контрабандных сигарет.
Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.
Согласно сообщению, по информации оперативных сотрудников Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужанка" на украинско-венгерской границе пограничники провели углубленную проверку микроавтобуса "SEAT".
"Автомобилем из Украины ехал гражданин Венгрии. Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине", - сообщают в Госпогранслужбе.
По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ГТС, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении авто обнаружила сигареты без акцизных марок с отметкой «FOR DUTY FREE ONLY».
Продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будут установлены его количество и стоимость.
Напомним, в конце ноября на Закарпатье на контрабанде сигарет поймали пограничника и священника УПЦ МП.