В Раде рассказали, когда в Украине начнут вакцинацию от COVID-19

Радуцкий выразил надежду, что благодаря локдауну в январе удастся значительно уменьшить общее количество активных больных и дать отдохнуть украинским врачам.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий считает, что массовая вакцинация населения начнется в апреле 2021 года.

Об этом он сообщил в Facebook.

Он выразил надежду, что благодаря локдауну в январе удастся значительно уменьшить общее количество активных больных и дать отдохнуть украинским врачам.

"Я очень надеюсь, что благодаря "каникулам" в январе нам удастся значительно уменьшить общее количество активных больных и дать отдохнуть нашим врачам. В таком случае с большой вероятностью необходимости в очередном локдауне уже не будет. Запаса прочности медицинской системы хватит до апреля, когда начнется массовая вакцинация", - сообщил Радуцкий.

Он отметил, что Украине удалось избежать сценария жесткого локдауна, а перечень ограничений, введенных правительством с 8 до 24 января, менее суров, чем в марте-апреле.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина планирует вакцинировать всех граждан за счет государства.

Напомним, 9 декабря Кабинет министров сообщил о введении локдауна в Украине. Он начнется с 8 января и продлится до полуночи 25 января. Также до марта продолжили режим чрезвычайной ситуации и действующие карантинные ограничения, которые будут действовать каждый день, кроме периода локдауна.