В Минобороны передумали брать на работу журналиста Бутусова - "Нет подходящих вакансий"

Министерство обороны, которое на этой неделе предложило работу журналисту, главному редактору "Цензор.нет" Юрию Бутусову, заявило об отсутствии подходящей для него вакансии.

На странице Минобороны в Facebook заявляется, что "по результатам беседы с уважаемым журналистом сегодня кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций".

В Минобороны добавили, что назначение на должности в министерстве осуществляются в соответствии с законами и процедура не может быть пересмотрена.

"Порядок назначения на должности не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать «министра обороны», ни для авторов чудесных «программ», в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с «комплексом Наполеона». Тем не менее, вполне возможно, это все еще лишь недоразумение, вызванное волной эмоций", - заявили в Минобороны.

В ведомстве выразили надежду, что "в случае принятия Юрием Бутусовым предложений в соответствии с уровнем нынешней компетенции, его способности позволят быстро приобрести профессионализм, сделать карьеру и продвинуться на высшие должности в МОУ".

Напомним, что Юрий Бутусов публиковал расследование о так называемом деле вагнеровцев и активно освещал деятельность Минобороны. О том, что ему предлагают там должность, он 8 декабря узнал из сообщения на странице ведомства в Facebook. Заявлялось, что министерство "предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание".

Бутусов заявил, что принял предложение Минобороны и "готов навести порядок". Журналист также назвал условия сотрудничества: расследование по фактам провала спецопераций Минобороны и возможного наличия роSSийских шпионов в секторе обороны, "чтобы Генпрокуратура и Государственное бюро расследований как можно скорее опубликовали выводы по расследованию провальных спецопераций"; аудит деятельности министерства за 2020-й год в финансовой сфере и установить причины срыва гособоронзаказа и неиспользования государственных гарантий; разработка военной доктрины и тому подобное.

Впрочем, вчера он сообщил, что не получил никакой информации о предоставлении этой должности и просит Верховную Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.