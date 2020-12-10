В Минобороны передумали брать на работу журналиста Бутусова - "Нет подходящих вакансий"
В министерстве заявили, что "уровень амбиций превышает уровень компетенции".
Министерство обороны, которое на этой неделе предложило работу журналисту, главному редактору "Цензор.нет" Юрию Бутусову, заявило об отсутствии подходящей для него вакансии.
На странице Минобороны в Facebook заявляется, что "по результатам беседы с уважаемым журналистом сегодня кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций".
В Минобороны добавили, что назначение на должности в министерстве осуществляются в соответствии с законами и процедура не может быть пересмотрена.
"Порядок назначения на должности не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать «министра обороны», ни для авторов чудесных «программ», в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с «комплексом Наполеона». Тем не менее, вполне возможно, это все еще лишь недоразумение, вызванное волной эмоций", - заявили в Минобороны.
В ведомстве выразили надежду, что "в случае принятия Юрием Бутусовым предложений в соответствии с уровнем нынешней компетенции, его способности позволят быстро приобрести профессионализм, сделать карьеру и продвинуться на высшие должности в МОУ".
Напомним, что Юрий Бутусов публиковал расследование о так называемом деле вагнеровцев и активно освещал деятельность Минобороны. О том, что ему предлагают там должность, он 8 декабря узнал из сообщения на странице ведомства в Facebook. Заявлялось, что министерство "предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание".
Бутусов заявил, что принял предложение Минобороны и "готов навести порядок". Журналист также назвал условия сотрудничества: расследование по фактам провала спецопераций Минобороны и возможного наличия роSSийских шпионов в секторе обороны, "чтобы Генпрокуратура и Государственное бюро расследований как можно скорее опубликовали выводы по расследованию провальных спецопераций"; аудит деятельности министерства за 2020-й год в финансовой сфере и установить причины срыва гособоронзаказа и неиспользования государственных гарантий; разработка военной доктрины и тому подобное.
Впрочем, вчера он сообщил, что не получил никакой информации о предоставлении этой должности и просит Верховную Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.