МОЗ разрешило вай-фай и кейтеринг в школах

Новый санитарный регламент для школ начнет действовать с 1 января 2021 года.

МОЗ разрешило вай-фай и кейтеринг в школах
Фото: facebook/Андрій Отрішко

Министерство здравоохранения разработало новый санитарный регламент для заведений общего среднего образования. Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует пресс-служба МОЗ.

Санитарный регламент предусматривает:

  • ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от учебного заведения, обеспечиваются транспортом для подвоза к школе;
  • все сотрудники школ должны проходить обязательные профилактические осмотры. В случае нарушения сроков прохождения профилактических осмотров сотрудники к работе не допускаются;
  • аренда помещений школ не под образовательные потребности запрещена;
  • установлены требования к благоустройству территории школ и лица, которые должны следить за соблюдением норм и нести ответственность за их нарушения;
  • разрешено для использования в учебных заведениях проводное или беспроводное подключение к сети Интернет. В случае, если используется беспроводное подключение, роутеры Wi-Fi должны размещаться на высоте не менее 2 м от пола и выключаться во внеучебное время;
  • установлены требования к оборудованию, которое используется в учебных заведениях. Диагональ мониторов персональных компьютеров должна быть не менее 15 дюймов. При использовании ноутбуков их экран может равняться 14 дюймам, но устройство должно иметь клавиатуру и мышь;
  • для профилактики нарушений осанки предложено не менее 2 раза в год пересаживать учеников в другие ряды для предупреждения как сколиозов, так и нарушений зрения и слуха;
  • учеников, которые часто болеют простудными заболеваниями, ревматизмом, ангинами, рекомендуется размещать в третьем ряду, то есть у внутренней стены;
  • в учреждениях образования должны быть внутренние санитарные узлы, ведь каждая десятая школа в Украине имеет внешний туалет, что несет риски возникновения у детей урологических и мочеполовых болезней.

Среди прочего, в новом санитарном регламенте изменены подходы к организации питания. В школах разрешается организовывать кейтеринг, который должен соответствовать всем принципам и требованиям безопасности пищевых продуктов на базе системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР).

Регламентом установлены требования к пищевым продуктам и готовым блюдам, которые могут предлагаться детям. Например, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендаций ВОЗ.

Напомним, что на внеочередном заседании 9 декабря правительство утвердило инициированное МОЗ решение об усилении карантинных ограничений с 8 до 24 января 2021 года. В частности, не разрешено посещение учебных заведений, кроме детсадов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - КондратюкГлава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - Кондратюк
СБУ проводит обыски в УкроборонпромеСБУ проводит обыски в Укроборонпроме
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Под Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньгиПод Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньги
Рада изменила требования к образованию помощников народных депутатовРада изменила требования к образованию помощников народных депутатов
Блок рекламы


Похожие новости
Осенние каникулы в школах Украины продлят до Нового года - МОНОсенние каникулы в школах Украины продлят до Нового года - МОН
Правительство разрешило установить КПП на въезде в УманьПравительство разрешило установить КПП на въезде в Умань
Китай собирается полностью возобновить учебу в школахКитай собирается полностью возобновить учебу в школах
Минэкономики разрешило употреблять феминитивы в кадровой документацииМинэкономики разрешило употреблять феминитивы в кадровой документации
МОЗ изменило карантинные требования для обучения в школахМОЗ изменило карантинные требования для обучения в школах
Правительство Украины разрешило выезд из оккупированного Крыма студентам и абитуриентамПравительство Украины разрешило выезд из оккупированного Крыма студентам и абитуриентам
У МОЗ назвали головні правила для навчання в школах із 1 вересняУ МОЗ назвали головні правила для навчання в школах із 1 вересня
Нардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовоюНардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовою
Кернес отказался выполнять решение Кабмина о карантине в школах и детсадахКернес отказался выполнять решение Кабмина о карантине в школах и детсадах
Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школахКабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
Последние новости
Подгружаем последние новости