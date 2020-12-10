МОЗ разрешило вай-фай и кейтеринг в школах

Новый санитарный регламент для школ начнет действовать с 1 января 2021 года.

Министерство здравоохранения разработало новый санитарный регламент для заведений общего среднего образования. Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует пресс-служба МОЗ.

Санитарный регламент предусматривает:

ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от учебного заведения, обеспечиваются транспортом для подвоза к школе;

все сотрудники школ должны проходить обязательные профилактические осмотры. В случае нарушения сроков прохождения профилактических осмотров сотрудники к работе не допускаются;

аренда помещений школ не под образовательные потребности запрещена;

установлены требования к благоустройству территории школ и лица, которые должны следить за соблюдением норм и нести ответственность за их нарушения;

разрешено для использования в учебных заведениях проводное или беспроводное подключение к сети Интернет. В случае, если используется беспроводное подключение, роутеры Wi-Fi должны размещаться на высоте не менее 2 м от пола и выключаться во внеучебное время;

установлены требования к оборудованию, которое используется в учебных заведениях. Диагональ мониторов персональных компьютеров должна быть не менее 15 дюймов. При использовании ноутбуков их экран может равняться 14 дюймам, но устройство должно иметь клавиатуру и мышь;

для профилактики нарушений осанки предложено не менее 2 раза в год пересаживать учеников в другие ряды для предупреждения как сколиозов, так и нарушений зрения и слуха;

учеников, которые часто болеют простудными заболеваниями, ревматизмом, ангинами, рекомендуется размещать в третьем ряду, то есть у внутренней стены;

в учреждениях образования должны быть внутренние санитарные узлы, ведь каждая десятая школа в Украине имеет внешний туалет, что несет риски возникновения у детей урологических и мочеполовых болезней.

Среди прочего, в новом санитарном регламенте изменены подходы к организации питания. В школах разрешается организовывать кейтеринг, который должен соответствовать всем принципам и требованиям безопасности пищевых продуктов на базе системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР).

Регламентом установлены требования к пищевым продуктам и готовым блюдам, которые могут предлагаться детям. Например, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендаций ВОЗ.

Напомним, что на внеочередном заседании 9 декабря правительство утвердило инициированное МОЗ решение об усилении карантинных ограничений с 8 до 24 января 2021 года. В частности, не разрешено посещение учебных заведений, кроме детсадов.