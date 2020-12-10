Порошенко требует вернуть вопрос о ПДЧ в повестку дня
"Грузия, как видим, имеет шанс получить его в ближайшее время. Об Украине же пока речь не идет".
«Европейская Солидарность» требует от властей вернуть в повестку дня вопрос получения Плана действий относительно членства Украины в НАТО. Об этом во время съезда партии заявил глава «Европейской Солидарности», экс-президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба партии.
«Мы требуем от властей вернуть в повестку дня вопрос о ПДЧ. Грузия, как видим, имеет шанс получить его в ближайшее время. Об Украине же пока речь не идет, потому что Украина в лице ее нынешнего руководства сама послала сигнал, что не так уж нам этот план и нужен», - предостерегает экс-президент.
Порошенко считает, что роль МИД существенно уменьшилась, а дипломатическое сопротивление роSSийской агрессии прекращено. Он добавил, что встречался с послом "одной из стран «Большой семерки»", который обратил внимание на то, что "в секторе обороны и безопасности сворачиваются реформы, которые являются ключевыми в части соответствия стандартам НАТО".
«Жизнь подарила мне определенный дипломатический опыт, и несмотря на естественное разделение на власть и оппозицию, я готов подставить плечо, чтобы помочь стране в вопросах прежде всего внешней политики. И там за пределами страны буду делать это в любом случае. Чтобы не разрушилась коалиция в поддержку Украины, чтобы никто не сомневался, что Украина обязательно вернется к активной борьбе за своей членство в Евросоюзе и НАТО. Это и есть далеко идущие стратегические цели нашей партии», - резюмирует Петр Порошенко.