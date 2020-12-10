Новый глава ГТС Рябикин: "С любой таможни сегодня возвращается 7% «пустого транспорта»"

Нужно последовательно сформулировать политику и "реализовывать полное неприятие коррупции".

Новый глава ГТС Рябикин: "С любой таможни сегодня возвращается 7% «пустого транспорта»"
Фото: Макс Требухов

Новый глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин убежден, что для налаживания работы таможни нужно установить четкие принципы и правила. Чтобы побороть контрабанду, нужно время.

Об этом Рябикин заявил в интервью LB.ua.

"Можно бесконечно заниматься изучением того, что было. А можно отстаивать то, что будет. Я рассматриваю любую систему на начальном этапе как "черный ящик", куда поступили новые потоки в виде тонн кубометров чего-то и исходящие потоки в виде платежей в бюджет. Для того, чтобы эти тонны и кубометры давали адекватное наполнение в виде миллионов гривен в бюджет, должно быть создано единое правило игры на рынке", - сказал он.

Глава Таможенной службы считает, что нужно последовательно сформулировать политику и "реализовывать полное неприятие коррупции".

"На таможне, кроме государства, во всем мире кто-то зарабатывает. К сожалению, это факт. Мы должны понимать, что ни в течение месяца, ни в течение года или даже трех лет мы не сделаем таможню идеальной. Но объявляя некоторые принципы и правила работы, мы должны последовательно сформулировать политику и реализовывать полное неприятие любых контрабандных операций, полное неприятие коррупции. Человек должен знать: если он берет деньги, рано или поздно будет наказан. Да, мы не поймаем его сегодня, может, и через год или даже три года, но когда-нибудь поймаем", - отметил Рябикин.

Как юрист он подтвердил, что принцип неотвратимости наказания является базовым.

"Здесь должна быть последовательность, и это должно быть донесено до каждого сотрудника. С любой таможни сегодня возвращается 7% «пустого» транспорта, но есть одна западная, где количество «пустого» транспорта составляет 17%. Везде идет взвешивание 80% грузового транспорта, который возвращается пустым, а там 0-5%. «Почему не взвешиваете?» - спрашиваем. «Весы сломались», - отвечают. Мы же понимаем, что идет черная контрабанда. Это означает, что в какой-то момент пограничники и таможенники договорились. Подняли шлагбаум, фуры проехали, но «были пустые»", - пояснил глава ГТС.

Напомним, Павел Рябикин назначен на должность главы Государственной таможенной службы 18 ноября. Он был народным депутатом в трех созывах. С 2017 года возглавлял международный аэропорт "Борисполь".

В начале декабря региональные таможни стали подразделениями Государственной таможенной службы, а не отдельными юридическими лицами, и получили временных руководителей. Завершение реформы таможенной и налоговой служб - один из "маяков" МВФ для Украины.

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