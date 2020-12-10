Зеленский поздравил иудеев с Ханукой

В этом году празднование Хануки приходится на период с 10 по 18 декабря.

Зеленский поздравил иудеев с Ханукой
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент Владимир Зеленский поздравил всех иудеев с праздником Хануки.

"Счастливой Хануки, праздника света и чудес! Искренние поздравления евреям всего мира! Пусть дух веселых праздников сопровождает вас в течение всего следующего года и приносит мир и радость в каждый дом. Желаю, чтобы магия Хануки никогда не заканчивалась, как и ее дары", - написал глава государства в твиттере.

Щасливої Хануки ?, свята світла та чудес! Найщиріші вітання євреям усього світу! Хай дух веселих свят супроводжує вас протягом усього наступного року та приносить мир і радість у кожен дім. Бажаю, щоб магія Хануки ніколи не закінчувалася, як і її дари. pic.twitter.com/NBsyrOfcSm

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2020

Ханука - один из крупнейших еврейских праздников - начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней. В этом году эти дни приходятся на период с 10 по 18 декабря.

В этот праздник иудеи вспоминают об освобождении и очищении Иерусалимского храма во втором веке до нашей эры.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким: Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим.

Соответствующий указ № 303/2020 глава государства подписал 30 июля 2020 года.

Напомним, что создание закона о государственных праздниках входит в план законопроектной работы Верховной Рады на 2020 год.

В последний раз упорядочить праздники в Украине пытались в 2017 году, когда Институт национальной памяти разработал соответствующий законопроект. Тогда предлагалось определить государственный праздник как "праздник, установленный в Украине в честь события или лица, которые имели исключительное историческое значение, влияние на обретение Украиной независимости, развитие государственности и суверенитета и свидетельствуют о преемственности государственного строительства и демократических традиций".

Религиозные праздники в этом законопроекте относились к "традиционным", наряду с такими, как Новый год, День матери, День отца.

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