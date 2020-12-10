Минздрав за этот год не поставил в украинские больницы никаких лекарств из 38 бюджетных программ, - нардеп Стефанишина

Министерство здравоохранения в этом году не поставило в украинские больницы никаких лекарств, предусмотренных бюджетными программами почти на 10 млрд гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от партии "Голос", бывший исполнительный директор организации "Пациенты Украины" Ольга Стефанишина.

"Больницы получили 0 таблеток, медизделий и вакцин. Просто ноль всего из 1350 наименований по 38 программам с бюджетом почти 10 млрд гривен", - заявила она.

Стефанишина объяснила, что ГП "Медицинские закупки Украины" получили от Минздрава средства и начали оформлять тендеры только в июне. Договоры о закупке лекарств с международными организациями были заключены в сентябре.

"Для понимания - в прошлые годы в это время УЖЕ начинали активно прибывать первые закупленные лекарства. Потому тендеры объявляли весной. По состоянию на сейчас, не объявлены тендеры на 95 позиций!" - отметила нардеп.

При этом речь идет о лекарствах от буллезного эпидермолиза, легочной гипертензии, муковисцидоза, детского первичного иммунодефицита, препаратов для трансплантаций и лекарств от ювенального ревматоидного артрита.

По состоянию на сейчас четверть тендеров еще продолжается.

"Что это означает для пациентов: прерывание лечения, отсутствие медизделий в больницах. Для многих это означает смерть. Ведь даже после завершения тендера еще должна пройти оценка тендерных предложений от поставщиков, заключение договора и оплата. И это все за три недели до окончания года. Есть реальные риски просто потерять те средства, за которые мы боролись в Госбюджете прошлой осенью. Если лекарства не закупят до конца года - средства сгорят", - подчеркнула нардеп.

Из-за этой ситуации больные фактически "доживают" за счет препаратов, которые были поставлены в прошлые годы.

Стефанишина добавила, что по некоторым программам лекарств уже нет, и родители детей с различными заболеваниями выходили на митинги из-за отсутствия лекарств еще в сентябре.

"Такие действия МЗ остановят услуги для Программы медицинских гарантий. Тысячи людей, нуждающихся в жизненно важных медикаментах, с ужасом понимают, что через некоторое время наступит «медикаментозный» локдаун - остатки прошлых лет закончатся, а новые поставки задержатся на месяцы или вообще не состоятся. И все это сопровождается абсолютно непрозрачной процедурой отбора членов наблюдательного совета ГП "Медицинские закупки" и полным отсутствием официального отчета Минздрава о реальных остатках лекарств на складах", - отметила нардеп.

Напомним, что в этом году украинские пациенты несколько раз устраивали митинги. В частности, в октябре у Министерства здравоохранения состоялась акция "Министерство лечения асфальтом" с требованием отставки главы Минздрава Максима Степанова и расследования его халатности правоохранительными органами.