Минздрав за этот год не поставил в украинские больницы никаких лекарств из 38 бюджетных программ, - нардеп Стефанишина

Пациенты получают препараты, поставленные в предыдущие годы.

Минздрав за этот год не поставил в украинские больницы никаких лекарств из 38 бюджетных программ, - нардеп Стефанишина
Фото: twitter/Город Х?

Министерство здравоохранения в этом году не поставило в украинские больницы никаких лекарств, предусмотренных бюджетными программами почти на 10 млрд гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от партии "Голос", бывший исполнительный директор организации "Пациенты Украины" Ольга Стефанишина.

"Больницы получили 0 таблеток, медизделий и вакцин. Просто ноль всего из 1350 наименований по 38 программам с бюджетом почти 10 млрд гривен", - заявила она.

Стефанишина объяснила, что ГП "Медицинские закупки Украины" получили от Минздрава средства и начали оформлять тендеры только в июне. Договоры о закупке лекарств с международными организациями были заключены в сентябре.

"Для понимания - в прошлые годы в это время УЖЕ начинали активно прибывать первые закупленные лекарства. Потому тендеры объявляли весной. По состоянию на сейчас, не объявлены тендеры на 95 позиций!" - отметила нардеп.

При этом речь идет о лекарствах от буллезного эпидермолиза, легочной гипертензии, муковисцидоза, детского первичного иммунодефицита, препаратов для трансплантаций и лекарств от ювенального ревматоидного артрита.

По состоянию на сейчас четверть тендеров еще продолжается.

"Что это означает для пациентов: прерывание лечения, отсутствие медизделий в больницах. Для многих это означает смерть. Ведь даже после завершения тендера еще должна пройти оценка тендерных предложений от поставщиков, заключение договора и оплата. И это все за три недели до окончания года. Есть реальные риски просто потерять те средства, за которые мы боролись в Госбюджете прошлой осенью. Если лекарства не закупят до конца года - средства сгорят", - подчеркнула нардеп.

Из-за этой ситуации больные фактически "доживают" за счет препаратов, которые были поставлены в прошлые годы.

Стефанишина добавила, что по некоторым программам лекарств уже нет, и родители детей с различными заболеваниями выходили на митинги из-за отсутствия лекарств еще в сентябре.

"Такие действия МЗ остановят услуги для Программы медицинских гарантий. Тысячи людей, нуждающихся в жизненно важных медикаментах, с ужасом понимают, что через некоторое время наступит «медикаментозный» локдаун - остатки прошлых лет закончатся, а новые поставки задержатся на месяцы или вообще не состоятся. И все это сопровождается абсолютно непрозрачной процедурой отбора членов наблюдательного совета ГП "Медицинские закупки" и полным отсутствием официального отчета Минздрава о реальных остатках лекарств на складах", - отметила нардеп.

Напомним, что в этом году украинские пациенты несколько раз устраивали митинги. В частности, в октябре у Министерства здравоохранения состоялась акция "Министерство лечения асфальтом" с требованием отставки главы Минздрава Максима Степанова и расследования его халатности правоохранительными органами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - КондратюкГлава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - Кондратюк
СБУ проводит обыски в УкроборонпромеСБУ проводит обыски в Укроборонпроме
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Под Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньгиПод Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньги
Рада изменила требования к образованию помощников народных депутатовРада изменила требования к образованию помощников народных депутатов
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине потребление некоторых антибиотиков возросло в 5-6 раз, - МинздравВ Украине потребление некоторых антибиотиков возросло в 5-6 раз, - Минздрав
Венедиктова отказалась открывать производство за "кнопкодавство" в отношении нардепа ИванчукаВенедиктова отказалась открывать производство за "кнопкодавство" в отношении нардепа Иванчука
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Умер экс-нардеп Станислав БерезкинУмер экс-нардеп Станислав Березкин
В Минздраве констатировали спад недельной заболеваемости ковидом впервые с августаВ Минздраве констатировали спад недельной заболеваемости ковидом впервые с августа
Голосование за бюджет во втором чтении может пройти 15-18 декабря, - нардеп ЖелезнякГолосование за бюджет во втором чтении может пройти 15-18 декабря, - нардеп Железняк
Президент в День Вооруженных сил Украины: нет никаких иллюзий об истинных намерениях страны-агрессораПрезидент в День Вооруженных сил Украины: нет никаких иллюзий об истинных намерениях страны-агрессора
Украинские пограничники не нашли подтверждения сообщению ФСБ РоSSии о выстрелах на границе (обновлено)Украинские пограничники не нашли подтверждения сообщению ФСБ РоSSии о выстрелах на границе (обновлено)
Украинские пограничники проверяют сообщение ФСБ РоSSии о выстрелах на границеУкраинские пограничники проверяют сообщение ФСБ РоSSии о выстрелах на границе
Главе Минздрава Степанову доверяют 19% украинцев, при этом 37% граждан его не знают, - опросГлаве Минздрава Степанову доверяют 19% украинцев, при этом 37% граждан его не знают, - опрос
Последние новости
Подгружаем последние новости