ВАКС арестовал с правом на залог в 2,8 млн подозреваемого в попытке подкупа главы Фонда госимущества

Высший антикоррупционный суд арестовал с правом на залог в 2 823 611 гривен подозреваемого в попытке подкупа главы Фонда госимущества Украины.

Об этом сообщили на странице ВАКС в Facebook.

"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и определила подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 823 611 гривен. Срок действия постановления - до 5 февраля 2021года включительно", - говорится в сообщении.

Подозреваемым по делу является бывший чиновник "Николаевоблэнерго". Он предлагал главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко 100 тыс. долларов США за назначение руководителем предприятия. Также он пообещал после назначения ежемесячно передавать 200 тыс. долларов США в качестве части "теневого" дохода, полученного на своей должности. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).