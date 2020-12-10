ВАКС арестовал с правом на залог в 2,8 млн подозреваемого в попытке подкупа главы Фонда госимущества

Судья удовлетворила ходатайство Национального антикоррупционного бюро.

ВАКС арестовал с правом на залог в 2,8 млн подозреваемого в попытке подкупа главы Фонда госимущества
Фото: Lb.ua

Высший антикоррупционный суд арестовал с правом на залог в 2 823 611 гривен подозреваемого в попытке подкупа главы Фонда госимущества Украины.

Об этом сообщили на странице ВАКС в Facebook.

"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и определила подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 823 611 гривен. Срок действия постановления - до 5 февраля 2021года включительно", - говорится в сообщении.

Подозреваемым по делу является бывший чиновник "Николаевоблэнерго". Он предлагал главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко 100 тыс. долларов США за назначение руководителем предприятия. Также он пообещал после назначения ежемесячно передавать 200 тыс. долларов США в качестве части "теневого" дохода, полученного на своей должности. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Напомним, что это уже третья попытка дать взятку главе Фонда госимущества. В июле НАБУ поймало "на горячем" мужчину, который пытался за $ 800 тыс. подкупить главу Фонда госимущества. Он предлагал 800 тыс. долларов США за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также за продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.

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