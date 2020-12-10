В мэрии Кривого Рога провели обыск по делу о растрате 6 млн гривен

Шестерым подозреваемым должны избрать меру пресечения.

В мэрии Кривого Рога провели обыск по делу о растрате 6 млн гривен
Фото: dnipr.gp.gov.ua

Представители Днепропетровской областной прокуратуры совместно с сотрудниками Национальной полиции провели обыск в здании городского совета Кривого Рога.

Об этом сообщила прокуратура Днепропетровской области.

Отмечается, что была разоблачена группа лиц, в состав которой входили начальник одного из управлений исполкома Криворожского городского совета (депутат райсовета), его подчиненная - начальник отдела исполкома горсовета, двое соучредителей ООО и двое их работников, которые подозреваются в присвоении бюджетных средств по предварительному сговору и легализации доходов, полученных преступным путем (ч.3,5 ст.191 и ч.2 ст.209 УК Украины).

По данным следствия, указанные лица в течение 2019-2020 годов расхищали средства, выделенные на реконструкцию и строительство объектов здравоохранения и образования. В акты выполненных работ вносились заведомо ложные сведения, а средства, полученные преступным путем, легализовались через закупку ценных автомобилей. Сейчас задокументировано пять эпизодов их преступной деятельности на общую сумму более 6 млн гривен.

В ходе следствия проведено почти 50 обысков в кабинетах чиновников, офисах предприятий и поставщиков стройматериалов, а также по месту жительства фигурантов. По результатам обысков изъята документация, компьютерная техника и приобретенные автомобили.

Всем шестерым участникам группы сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 17 ноября экс-мэр Кривого Рога Юрий Вилкул, избиравшийся от блока "Украинская перспектива", объявил, что не будет принимать участия во втором туре выборов по состоянию здоровья. Своим "преемником" он назвал кандидата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Константина Павлова, который по результатам первого тура выборов занял третье место.

6 декабря состоялся второй тур выборов городского головы в Кривом Роге. За пост мэра боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов, выигравший выборы.

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