Глава Венецианской комиссии назвал "досадным" решение КСУ о прекращении декларирования

Джанни Букиккио отметил, что система декларирования для госслужащих, включая судей, должна остаться и работать.

Глава Венецианской комиссии назвал "досадным" решение КСУ о прекращении декларирования
Джані Букіккіо
Фото: dyvys.in

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио раскритиковал решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование.

Об этом он написал в Twitter.

"Решение Конституционного Суда (относительно статьи, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование, - ред.) является досадным. Система декларирования для государственных служащих, включая судей, должна остаться и работать", - отметил Букиккио.

Ukrainian Constitutional Court decision is “regrettable”; financial declarations system for public officials, including judges, must be kept. https://t.co/SyvUiFeBkS

— Gianni Buquicchio (@giannibuquicch1) December 10, 2020
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением КСУ от 27 октября 2020 года. Зеленский отметил, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

В своем ответе Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ и предложила вариант решения конституционного кризиса.

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