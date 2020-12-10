Глава Венецианской комиссии назвал "досадным" решение КСУ о прекращении декларирования

Джанни Букиккио отметил, что система декларирования для госслужащих, включая судей, должна остаться и работать.

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио раскритиковал решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование.

Об этом он написал в Twitter .

"Решение Конституционного Суда (относительно статьи, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование, - ред.) является досадным. Система декларирования для государственных служащих, включая судей, должна остаться и работать", - отметил Букиккио.

Ukrainian Constitutional Court decision is “regrettable”; financial declarations system for public officials, including judges, must be kept. https://t.co/SyvUiFeBkS — Gianni Buquicchio (@giannibuquicch1) December 10, 2020

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением КСУ от 27 октября 2020 года. Зеленский отметил, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

В своем ответе Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ и предложила вариант решения конституционного кризиса.