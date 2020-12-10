В Баку прошел парад победы

На параде присутствовал президент Турции.

В Баку прошел парад победы
Фото: Haqqin.ua

В столице Азербайджана, Баку, прошел парад, посвященный победе в войне в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Haqqin.ua.

На параде присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган.

Командовал процессом заместитель министра обороны Керим Велиев.

Военный оркестр исполнил государственные гимны Азербайджана и Турции.

В параде приняли участие более 3000 военных, около 150 единиц боевой, в том числе современной военной техники, ракетно-артиллерийские установки, средств ПВО.

Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с президентами РоSSии и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение вступает в силу с 01:00 10 ноября и предусматривает передачу под контроль от Армении Азербайджана Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газахском районе.

Договоренности, в частности, предусматривают размещение роSSийских военных-миротворцев вдоль линии соприкосновения в течение пяти лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки.

В Армении на фоне этого заявления вспыхнули масштабные протесты, люди захватили здание парламента и напали на его главу. Они требовали сказать, где находится премьер-министр Никол Пашинян.

Уже днём 10 ноября стало известно, что РФ начала отправлять подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа в Нагорный Карабах. 20 самолетов военно-транспортной авиации РоSSии Ил-76 прибыли в Армению. Они доставили в страну более 400 военных, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной.

Министерство обороны Азербайджана объявило о 2783 погибших военнослужащих в войне в Нагорном Карабахе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - КондратюкГлава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - Кондратюк
СБУ проводит обыски в УкроборонпромеСБУ проводит обыски в Укроборонпроме
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Под Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньгиПод Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньги
Рада изменила требования к образованию помощников народных депутатовРада изменила требования к образованию помощников народных депутатов
Блок рекламы


Похожие новости
Верховный суд США отклонил жалобу республиканцев по блокированию победы Байдена в ПенсильванииВерховный суд США отклонил жалобу республиканцев по блокированию победы Байдена в Пенсильвании
В КНУ Шевченко прошел первый тур выборов ректораВ КНУ Шевченко прошел первый тур выборов ректора
Каськив прошел в Закарпатский областной совет от ОПЗЖКаськив прошел в Закарпатский областной совет от ОПЗЖ
Киевский городской голова Кличко после победы на выборах ушел в отпускКиевский городской голова Кличко после победы на выборах ушел в отпуск
В городской совет Бахмута прошел экс-регионал Лукьянов, который поддерживал референдум на ДонбассеВ городской совет Бахмута прошел экс-регионал Лукьянов, который поддерживал референдум на Донбассе
Под Конституционным судом прошел масштабный митинг с файерами, полиция перекрывала движение (обновлено)Под Конституционным судом прошел масштабный митинг с файерами, полиция перекрывала движение (обновлено)
Шовковский прошел в КиевгорсоветШовковский прошел в Киевгорсовет
JP Morgan предсказал двузначный рост рынка акций в случае победы ТрампаJP Morgan предсказал двузначный рост рынка акций в случае победы Трампа
Джо Байден рассказал о планах на Украину в случае победы на президентских выборахДжо Байден рассказал о планах на Украину в случае победы на президентских выборах
В КНДР провели военный парад и показали баллистическую ракету, способную долететь до СШАВ КНДР провели военный парад и показали баллистическую ракету, способную долететь до США
Последние новости
Подгружаем последние новости