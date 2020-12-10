В Баку прошел парад победы

В столице Азербайджана, Баку, прошел парад, посвященный победе в войне в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Haqqin.ua.

На параде присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган.

Командовал процессом заместитель министра обороны Керим Велиев.

Военный оркестр исполнил государственные гимны Азербайджана и Турции.

В параде приняли участие более 3000 военных, около 150 единиц боевой, в том числе современной военной техники, ракетно-артиллерийские установки, средств ПВО.

Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с президентами РоSSии и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение вступает в силу с 01:00 10 ноября и предусматривает передачу под контроль от Армении Азербайджана Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газахском районе.

Договоренности, в частности, предусматривают размещение роSSийских военных-миротворцев вдоль линии соприкосновения в течение пяти лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки.

В Армении на фоне этого заявления вспыхнули масштабные протесты, люди захватили здание парламента и напали на его главу. Они требовали сказать, где находится премьер-министр Никол Пашинян.

Уже днём 10 ноября стало известно, что РФ начала отправлять подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа в Нагорный Карабах. 20 самолетов военно-транспортной авиации РоSSии Ил-76 прибыли в Армению. Они доставили в страну более 400 военных, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной.

Министерство обороны Азербайджана объявило о 2783 погибших военнослужащих в войне в Нагорном Карабахе.