Нацразведка США обвинила РФ в "провокационном поведении" в космосе
В этом году РоSSия запустила в космос спутник, совершавший маневры рядом с американским правительственным спутником.
Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф обвинил РоSSию в "провокационном поведении" в космосе.
Об этом Рэтклифф сказал во время заседания Национального космического совета США.
"РоSSия, особенно в последнее время, продемонстрировала провокационное поведение, создавала потенциально угрожающую ситуацию в космосе", - заявил он.
По словам Рэтклиффа, в этом году РоSSия запустила в космос спутник, который совершал маневры рядом с американским правительственным спутником.
"Мы считаем, что такое поведение является угрожающим. Особенно учитывая то, что ранее РоSSия запустила похожий спутник, обладающий свойствами космического оружия", - отметил директор Нацразведки США.
Он добавил, что такое поведение "не демонстрирует ответственности" страны.
Напомним, в мае 2019-го Пентагон внес РоSSию в космический "черный список". РоSSия вносится в перечень государств, куда также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия. Их услугами до 31 декабря 2022 года запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников и средств выведения спутников на орбиту для предоставления услуг спутниковой связи.
В мае 2020-го Военно-воздушные силы США сообщили о взрыве топливного бака роSSийского разгонного блока "Фрегат-СБ" в космосе.