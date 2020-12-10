Нацразведка США обвинила РФ в "провокационном поведении" в космосе

В этом году РоSSия запустила в космос спутник, совершавший маневры рядом с американским правительственным спутником.

Нацразведка США обвинила РФ в "провокационном поведении" в космосе
Фото: nasa.gov

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф обвинил РоSSию в "провокационном поведении" в космосе.

Об этом Рэтклифф сказал во время заседания Национального космического совета США.

"РоSSия, особенно в последнее время, продемонстрировала провокационное поведение, создавала потенциально угрожающую ситуацию в космосе", - заявил он.

По словам Рэтклиффа, в этом году РоSSия запустила в космос спутник, который совершал маневры рядом с американским правительственным спутником.

"Мы считаем, что такое поведение является угрожающим. Особенно учитывая то, что ранее РоSSия запустила похожий спутник, обладающий свойствами космического оружия", - отметил директор Нацразведки США.

Он добавил, что такое поведение "не демонстрирует ответственности" страны.

Напомним, в мае 2019-го Пентагон внес РоSSию в космический "черный список". РоSSия вносится в перечень государств, куда также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия. Их услугами до 31 декабря 2022 года запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников и средств выведения спутников на орбиту для предоставления услуг спутниковой связи.

В мае 2020-го Военно-воздушные силы США сообщили о взрыве топливного бака роSSийского разгонного блока "Фрегат-СБ" в космосе.



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