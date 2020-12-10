Шмыгаль: правительство ожидает объявления даты миссии МВФ в ближайшие дни

Премьер пояснил, что МВФ "взял паузу", чтобы убедиться в независимости НБУ после смены его главы.

Шмыгаль: правительство ожидает объявления даты миссии МВФ в ближайшие дни
Фото: Youtube / Кабмін

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве ожидают назначения миссии Международного Валютного Фонда, от которой зависят сроки продолжения совместной работы, в ближайшие дни.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"3,7 миллиарда кредитных средств - это около 1,5 миллиарда долларов - вторая часть транша МВФ, это 1 млрд Всемирного банка, и это макрофин от Европейского Союза 1,2 миллиарда евро. Эти средства нам не поступили. Они не поступили нам по разным причинам. World Bank и ЕС привязаны к МВФ. А у нас возникло несколько факторов, которые повлияли на поведение МВФ: это смена руководителя НБУ, это решение Конституционного Суда, и это ряд каких-то мелких вещей, законодательных инициатив и еще каких-то факторов, которые вызывали обеспокоенность МВФ и, соответственно, не дали назначить вторую миссию и получить второй транш вовремя", - отметил Шмыгаль.

По его словам, МВФ "взял три месяца паузу, убедился, что НБУ и дальше независим, что его политика не изменилась, курс стабильный, основные цели НБУ остаются стабильными".

"Только стабилизировалась ситуация с НБУ, появилось решение Конституционного Суда. Мы, конечно же, в течение двух дней приняли решение о возобновлении подачи деклараций и работы реестра. Президент подал довольно жесткий, но правильный на тот момент законопроект в парламент", - добавил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона остается верной договоренностям с партнерами и "не искала этих средств из каких-то иных источников".

Премьер отметил, что уже в ближайшие дни в правительстве ожидают объявления даты миссии МВФ и продолжения работы.

"Это, конечно, поможет нам в привлечении так называемых коротких заимствований до момента получения основной суммы кредита. То есть мы в любом случае сейчас пройдем этот сложный период", - заверил глава правительства.

Напомним: в ноябре президент Владимир Зеленский провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, после которых заявил, что представители Украины и Фонда сообща работают, чтобы как можно скорее принять миссию в Киеве.

Георгиева, в свою очередь, отметила, что пересмотру программы МВФ по Украине должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах.

Ранее представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан отметил, что правительство рассчитывает на очередной транш от МВФ в конце 2020 или в начале 2021 года.

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