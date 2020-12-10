В Судане грабители напали на консульство Украины

Грабителей задержали на месте преступления.

В Судане грабители напали на консульство Украины
Фото: SUNA

В столице Судана Хартуме неизвестные попытались ограбить консульство Украины.

Об этом сообщает Suna.

Грабителей задержали на месте преступления.

Бригадный генерал Джамал Джумаа, официальный представитель Сил оперативной поддержки (RSF), заявил, что преступники, переодетые в "военную форму и форму RSF", проникли на территорию консульства утром 8 декабря.

По его словам, деньги и награбленное имущество не повреждено.

Консул Украины в Судане Муса Мухаммад Саид подтвердил информацию об ограблении.

По словам консула, он лично явился в полицейский участок, чтобы опознать преступников.

Напомним, 29 октября в городе Джидда на западе Саудовской Аравии неизвестный с ножом совершил попытку нападения на консульство Франции, ранив охранника.

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