Кулеба на встрече с молдавским коллегой: "Безопасность Молдовы - это наша безопасность, безопасность Украины - ваша"
Это первый визит украинского главы МИД с 2014 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его молдавский коллега Аурел Чоко встретились в рамках визита главы украинского МИД в Республику Молдова.
Стороны обсуждали кооперацию между странами, сообщили министры на совместном брифинге. Это первый визит украинского министра иностранных дел в Молдову с 2014 года.
"Мы обсудили весь спектр наших отношений, согласились, что безопасность Молдовы - это наша безопасность, безопасность Украины - ваша безопасность. Это фундаментальный принцип, который должен лежать в наших отношениях. Хотим больше торговли, больше амбициозных проектов в инфраструктуре, должны совместно решить хронические проблемы , которые мы унаследовали, и двигаться вперед", - отметил Кулеба.
Он добавил, что рассчитывает на активное участие Молдовы в формате Кримской платформы.
Аурел Чоко со своей стороны сообщил, что на встрече с Кулебой обсудил широкий спектр вопросов, в том числе и безопасности в регионе.
"Надеюсь, удастся использовать возможность для продолжения диалога на высшем уровне", - добавил он.
Дмитрий Кулеба отметил, что Украина заинтересована в максимальном количестве контактов и в визите новоизбранной госпожи президента Молдовы Майи Санду в Украину.
Напомним, что в ноябре победитель выборов президента Молдовы Майя Санду сообщила, что после инаугурации первые встречи планирует провести с президентами Румынии и Украины.