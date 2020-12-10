Кулеба на встрече с молдавским коллегой: "Безопасность Молдовы - это наша безопасность, безопасность Украины - ваша"

Это первый визит украинского главы МИД с 2014 года.

Кулеба на встрече с молдавским коллегой: "Безопасность Молдовы - это наша безопасность, безопасность Украины - ваша"
Дмитро Кулеба та Аурел Чокой
Фото: Дмитро Кулеба Twitter

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его молдавский коллега Аурел Чоко встретились в рамках визита главы украинского МИД в Республику Молдова.

Стороны обсуждали кооперацию между странами, сообщили министры на совместном брифинге. Это первый визит украинского министра иностранных дел в Молдову с 2014 года.

"Мы обсудили весь спектр наших отношений, согласились, что безопасность Молдовы - это наша безопасность, безопасность Украины - ваша безопасность. Это фундаментальный принцип, который должен лежать в наших отношениях. Хотим больше торговли, больше амбициозных проектов в инфраструктуре, должны совместно решить хронические проблемы , которые мы унаследовали, и двигаться вперед", - отметил Кулеба.

Он добавил, что рассчитывает на активное участие Молдовы в формате Кримской платформы.

Аурел Чоко со своей стороны сообщил, что на встрече с Кулебой обсудил широкий спектр вопросов, в том числе и безопасности в регионе.

"Надеюсь, удастся использовать возможность для продолжения диалога на высшем уровне", - добавил он.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина заинтересована в максимальном количестве контактов и в визите новоизбранной госпожи президента Молдовы Майи Санду в Украину.

Напомним, что в ноябре победитель выборов президента Молдовы Майя Санду сообщила, что после инаугурации первые встречи планирует провести с президентами Румынии и Украины.

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