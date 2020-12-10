Прокуратура США начала расследование в отношении сына Байдена

Прокуратура штата Делавэр в США начала расследование в отношении сына избранного президента США Джозефа Байдена - Хантера Байдена.

Об этом сообщает ВВС.

Расследование касается деловых отношений с иностранными государствами, включая Китай . Хантера Байдена подозревают в злоупотреблении при уплате налогов.

Хантер Байден сообщил, что прокуратура сообщила ему о проведении следственных действий.

"Я очень серьезно отношусь к этому, но уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и правильно, в частности, с помощью квалифицированных налоговых консультантов", - заявил он.

Штаб избранного президента заявил, что Хантер "боролся со сложными вызовами, включая жестокие личные нападения последних месяцев, только чтобы стать сильнее", а его отец Джо Байден "гордится сыном".

Расследование относительно Хантера Байдена начали в 2018 году. О сомнительных операциях и контактах Хантера Байдена в Китае, Украине и Казахстане также заявляли республиканцы во время президентской кампании. В частности, согласно доклада комитетов Сената США по внутренней безопасности, правительственным вопросам и финансам, его семья и деловые партнеры несколько лет получали "миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан".

В конце сентября 2019 года в США разгорелся громкий скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля 2019 года. Во время звонка Трамп просил Зеленского об услуге - расследовать деятельность семьи Джо Байдена в Украине. Сотрудники Белого дома пытались скрыть это и поместили стенограмму разговора в особую засекреченную компьютерную систему. Информация о содержании разговора стала публичной благодаря жалобе анонимного информатора. Это стало поводом для начала процедуры импичмента американского президента.

Хантер Байден исключил нарушения во время своей работы в Украине.

23 сентября 2020 года Комитет Сената по национальной безопасности и правительственным делам и Комитет по вопросам финансов обнародовали отчет «Хантер Байден, Бурисма и коррупция», в котором говорится о деятельности сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине.

В документе на 87 страниц изложены детали работы Хантера Байдена в правлении газовой компании Бурисма. Авторы отчета, сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Ґресли утверждают, что такая деятельность создавала конфликт интересов во время, когда Джо Байден был вице-президентом и занимался в администрации делами Украины.

Избирательный штаб Джо Байдена сразу раскритиковал отчет, назвав его попыткой союзников Дональда Трампа повредить его политическому оппоненту и вмешаться в избирательный процесс.