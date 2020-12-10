Порошенко предложил обеспечить вакцинацию для всех украинцев на средства от Евросоюза

"Сегодня это должно стать приоритетом для правительства".

Финансовая помощь, без каких-либо условий предоставленная Украине Евросоюзом , должна быть использована для бесплатной вакцинации всех украинцев от коронавируса. Об этом в видеообращении заявил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко. Он предостерег власти от нецелевого использования макрофинансовой помощи ЕС .

«Рад сообщить, что Украина получила финансовую помощь от Европейского Союза для противодействия эпидемии COVID-19. Мы благодарны нашим европейским партнерам, не оставляющим Украину в трудное время и четко демонстрирующим, кто является нашим настоящим союзником. И мы тоже работали для того, чтобы Украина получила этот транш без каких-либо условий», - отметил пятый Президент.

«Вместе с тем, мы жестко требуем от власти - эти средства не должна постигнуть судьба Антиковидного фонда, когда миллиарды гривен, которые должны спасать украинцев и позволить стране преодолеть эпидемию, закатали в асфальт для пиара президента и откатов для его друзей», - предостерегает Петр Порошенко.

По словам Порошенко, 600 млн евро помощи - это 20 млрд гривен. «Уверен, на все эти средства украинское правительство должно закупить вакцину от лучших мировых производителей, чтобы бесплатно провакцинировать всех украинцев. Это - ключ к преодолению эпидемии и безопасность для наших граждан», - отмечает лидер «Европейской Солидарности».

Он напомнил, что Великобритания уже начала вакцинацию, на днях это начнут делать Франция, Израиль и США .

«Сегодня это должно, наконец, стать приоритетом для правительства. Необходимые средства уже есть. Мы будем жестко контролировать правительство, чтобы их наконец потратили по назначению - для преодоления эпидемии ковида», - резюмирует лидер оппозиции.