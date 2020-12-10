?Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ и предложила вариант разрешения конституционного кризиса в Украине

В комиссии предлагают Раде сохранить обязанность госслужащих (в частности судей), подавать декларации о доходах.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что решение Конституционного суда Украины о неконституционности отдельных положений антикоррупционного законодательства "не имеет четкой аргументации, твердых оснований в международном праве и принималось под влиянием возможного конфликта интересов".

Об этом говорится в ответе Комиссии на запрос президента Владимира Зеленского.

Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ по антикоррупционной реформе и предложила Верховной Раде вариант решения конституционного кризиса. При этом комиссия отмечает, что борьба с коррупцией важна, но также важно, чтобы исполнительная и законодательная ветви власти выполняли решения КСУ, а сам суд - придерживался процедур и логики своих предыдущих решений.

"Конституционный суд, с одной стороны, заслуживает институционального уважения, но, с другой стороны, должен уважать собственные процедуры и должен принимать решения, которые в целом соответствуют его собственной прецедентной практике", - говорится в решении.

"Тем не менее, конституционная роль КСУ должна уважаться, и Верховная Рада должна имплементировать решение, интерпретировав его с учетом конституционных основ страны и действующих международных стандартов, защищая общественные интересы, такие как борьба с коррупцией, в том числе в судебной власти", - отмечается в решении.

В комиссии предлагают Раде сохранить обязанность госслужащих (в частности судей) подавать декларации о доходах, иметь эффективный механизм проверки таких деклараций и предусмотреть соответствующее наказание для тех, кто сознательно указывает в декларации ложную информацию.

Также предлагается восстановить полномочия НАПК по контролю за чиновниками, кроме судей, поскольку на них не распространяется решение КСУ.

Для надзора НАПК за судьями может быть создан механизм жалоб или отчетов. Таким органом может стать Высшая квалификационная комиссия судей, но только после перезагрузки и включения в ее состав независимых членов.

Чтобы снизить риски возможного давления НАПК на судей, предлагается усилить общественный контроль за НАПК в соответствии со стандартами GRECO. Также предлагается сузить некоторые следственные полномочия НАПК.

Напомним, Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

25 ноября президент обратился к Венецианской комиссии с просьбой произвести оценку конституционной ситуации, вызванной решением КСУ от 27 октября 2020 года. Зеленский отметил, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

В частности, президент обратился с просьбой дать заключение о принятии решения судьями КСУ при наличии возможного конфликта интересов, соблюдении процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдении границ конституционного представления. Президент призывает дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.

3 декабря судьи КСУ провели консультации с представителями Венецианской комиссии и обсудили ряд вопросов относительно процесса реформирования законодательства. В этот же день в профильном Комитете Рады сообщили, что рассмотрят законопроекты относительно КСУ после 12 декабря, когда будут выводы комиссии.

Президент Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект о КСУ до получения выводов Венецианской комиссии.