Умер глава Администрации Государственной спецслужбы транспорта Николай Мальков

С 2000 года он руководил железнодорожными войсками Украины.

10 декабря после продолжительной болезни скончался Глава Администрации Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны генерал-лейтенант Николай Мальков.

Об этом сообщила Государственная спецслужба транспорта.

"С глубокой невыразимой печалью сообщаем о том, что 10 декабря 2020 года в результате болезни преждевременно перестало биться сердце гениального военного начальника, генерала с большой буквы, человека, который полностью отдавал себя служению Родине, главы Администрации Государственной специальной службы транспорта, генерал-лейтенанта Николая Малькова", - говорится в сообщении.

Николай Иванович Мальков родился 16 мая 1952 года в городе Тобольск Тюменской области.

С июля 1970 по июль 1974 года - курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

С 1974 года проходил службу в инженерных войсках Советского Союза. С 1988 года - командир 210 понтонно-мостового полка, а с 1992 года - бригады. С 1994 года служил в Национальной гвардии. С 2000 года Начальник железнодорожных войск Украины. Основатель и первый Глава Администрации Государственной специальной службы транспорта (2004 год).

В 1986 году окончил Военно-инженерную академию, а в 1998 году - Академию Вооруженных Сил Украины, магистр государственного военного управления оперативно-стратегического уровня, кандидат военных наук. За образцовое выполнение воинского долга, значительный вклад в строительство и развитие национальной транспортной системы присвоено почетное звание "Заслуженный строитель Украины", награжден орденом "За заслуги III ст." и медалью "За воинскую службу Украине", знаками "Почетный работник транспорта Украины" и "Почетный железнодорожник", другими орденами и медалями.

Коллектив Государственной специальной службы транспорта выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Николая Ивановича.

Напомним, Госспецтрансслужба - это специализированное военное формирование, которое обеспечивает стабильное функционирование транспорта. С декабря 2017 года служба перешла в подчинение Минобороны.