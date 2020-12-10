Шмыгаль: карантин выходного дня - это украинская разработка, которую начинают использовать страны Европы

"То есть они посмотрели, как делаем мы ... и решили сделать так и у себя".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня - чисто это украинская разработка, которой уже начинают пользоваться европейские страны.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Шмыгаль согласился, что во время карантина критика власти сводилась к двум вещам: первое - отсутствие стратегии коммуникации, когда различные чиновники озвучивали различную информацию; и второе - это когда действия власти противоречили одно другому. Однако, по его словам, было трудно наладить коммуникацию в предвыборный период (в Украине проходили местные выборы, - ред.).

"До введения карантина выходного дня, за полторы недели, мы уже это понимали и уже коммуницировали. Мы имели подготовленную стратегию - как мы его будем вводить, что будем делать ... Мы проводили всю коммуникацию. Но к сожалению, это был предвыборный период, когда было довольно сложно говорить с главами общин. К сожалению, не все верили или серьезно воспринимали наши намерения. Но коммуникация от Кабмина была", - заверил премьер.

Он отметил, что введение карантина выходного дня "было четким", и "по ходу ничего не менялось в течение трех недель". Сейчас, по его словам, другие страны перенимают этот опыт от Украины.

"Весной мы действительно так, как и все страны мира, искали варианты, как бороться с вирусом. Но тогда еще не знали, что это такое, какие меры лучше, какие хуже, какие дают результат, какие нет. Поэтому была часть действий, можем их назвать, "режимом нащупывания эффективных мер". Так делали все страны, мы вместе со всеми двигались. Сейчас вот Латвия, кажется, с этой недели вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя", - сказал Шмыгаль.

На вопрос, у кого именно Украина позаимствовала такой подход, он отметил, что карантин выходного дня - чисто украинская разработка. Он был введен для того, чтобы стабилизировать уровень заболеваемости перед введением более жестких ограничений.

"Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны. Он не был призван уменьшить уровень заболевания, его задача - стабилизировать этот уровень. Чтобы мы могли протянуть до конца декабря-начала января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения. Сделать зимние каникулы, назовем это так. Они и так будут происходить. То есть небольшими корректировками можно будет достичь колоссального результата", - отметил Шмыгаль.

"Фактически, это такой баланс. Это то, о чем вы спрашивали - баланс жизни и экономики, который позволит стране пройти более мягко оба кризиса: и коронакризис, связанный с эпидемией, и экономический кризис", - добавил премьер.

Напомним, в ноябре Шмыгаль отчитался перед парламентом по карантину выходного дня и заявил, что противостояние пандемии - главная тема для власти. По его словам, Кабмин услышал "много безосновательных заявлений по карантину выходного дня", но такие ограничения уже доказали свою эффективность в других странах. Премьер подчеркнул, что карантин выходного дня - это не украинская разработка, и он уже показал свою эффективность в других странах. "Это не украинское ноу-хау, ми видели эффективность в Турции и Израиле". Немецкий институт Роберта Коха провел обстоятельное исследование, главный вывод - интенсивный контакт в закрытых помещениях связан с большим риском заражений", - говорил Шмыгаль.

11 ноября Кабинет министров принял решение о введении карантина выходного дня на три недели. Работать можно было продуктовым магазинам, аптекам, СТО. Рестораны и кафе могли работать только на доставку и на вынос, ТРЦ и непродуктовые маркеты должны были быть закрыты с полуночи субботы до полуночи понедельника. Такие ограничения ввели до конца ноября.

Трое министров не поддержали решение правительства. Против инициативы высказались министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, глава МВД Украины Арсен Аваков и вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Представители бизнеса устраивали протесты из-за этого карантина во многих городах Украины. Городские власти некоторых городов выступили против карантина выходного дня - к примеру, во Львове мэр "отменил выходные", в Днепре местная комиссия ТЭБ и ЧС не смогла собрать кворум, поэтому решение правительства не стали имплементировать.

После окончания карантина выходного дня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что он не дал ожидаемого эффекта, поэтому Минздрав не будет рекомендовать его продлевать.