Оккупанты девять раз открывали огонь на Донбассе за сутки

Потерь в рядах ВСУ не было.

Оккупанты девять раз открывали огонь на Донбассе за сутки
Фото: Макс Левин

В течение прошлых суток, 9 декабря, зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

По украинским позициям неподалеку Талаковки роSSийско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Водяного боевики стреляли из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки - из автоматического станкового гранатомета.

Для корректировки огня с АГС со стороны Минерального боевики применили беспилотник типа "квадрокоптер". Украинские военные сбили его из стрелкового оружия при пересечении линии разграничения.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 10 декабря, оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия неподалеку Марьинки.

"Враждебные выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - отметили в штабе.

Напомним, на июль 2020 года украинские военные получили 1,9 млн гривен за уничтожение роSSийской техники.

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