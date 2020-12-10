Генсек ООН заявил о распространении "вакцинного национализма"

Бедные страны пока только наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в богатых странах.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что в мире развивается так называемый "вакцинный национализм" - когда бедные страны наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в богатых странах и задаются вопросом, будут ли и они вакцинированы, и когда.

Об этом сообщает AP.

Гутерреш призвал рассматривать вакцины как "глобальное общественное благо, доступное каждому, везде на планете, особенно в Африке".

Генсек ООН обратился с просьбой выделить $ 4,2 млрд течение следующих двух месяцев для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX - проекта по закупке и доставке вакцин против ковида для беднейших слоев населения мира.

Финансирование COVAX Гуттерреш считает единственным способом гарантировать, что вакцины будут доступны в развивающихся регионах.

Он отметил, что в 54 странах Африки зарегистрировано более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом и более 53 тыс. смертей от осложнений заболевания.

Напомним, по данным исследования международного альянса People's Vaccine ( "Народная вакцина"), 9 из 10 человек в 67-ми бедных странах останутся без вакцины от COVID-19 в 2021 году.

Авторы исследования отмечают, что богатые страны закупили достаточно доз, чтобы вакцинировать все свое население. Больше всего вакцин купила Канада - вчетверо больше, чем население страны.

Отмечается, что богатые страны, в которых живет 14% населения планеты, закупили 53% всех вакцин, которые сейчас проходят испытания и предварительно показывают свою эффективность.

96% производимых доз вакцины Pfizer / BioNTech, которую недавно одобрили в Великобритании и уже начали вакцинацию, закупили западные страны. Также в богатые страны будет направлена вакцина от Moderna, которая показывает 95% эффективности.

Украина может получить оксфордскую вакцину от коронавируса самое раннее летом 2021года. В аптеках она появится не раньше осени 2021 года. В целом Украина может рассчитывать на 8 млн доз. Этого хватит на прививки для 4 млн человек.

Украинский Минздрав просит 15,1 млрд грн на вакцинацию против COVID-19, в проекте бюджета - лишь 2,6 млрд. При этом в Кабмине обещают бесплатную вакцину от COVID-19 для некоторых групп населения. Речь идет о медицинских работниках, педагогах, пожилых людях и тех, у кого есть хронические заболевания.