Суд назначил Януковичу бесплатного адвоката по делу о расстрелах на Институтской

Нанятая им защита взяла перерыв и не вернулась в зал суда.

Печерский райсуд Киева назначил бывшему президенту Виктору Януковичу бесплатного адвоката для заседания по избранию ему меры пресечения в деле о расстрелах на ул. Институтской.

Такое решение принято из-за того, что нанятые адвокаты Януковича ушли с заседания без объяснения причин, пишет "Суспільне".

Адвокаты при рассмотрении попросили перерыв для ознакомления с материалами, но в зал так и не вернулись. Судья заявил, что адвокаты таким образом самоустранились.

Назначенный государством адвокат должен прийти на заседание 10 декабря в 12:00.

Янукович свое личное отсутствие на заседании через адвокатов пояснил "угрозой жизни".

Фото: Никита Галка, "Суспільне"

"Я, Янукович Виктор Федорович, сообщаю, что в начале 2014 года вынужден был выехать с территории Украины ввиду совершенного государственного переворота и насильственного захвата государственной власти, а также для предотвращения начала гражданской войны и массового кровопролития", - говорится в заявлении.

Он добавил, что "вынужден проживать на территории РоSSии", так как "угроза жизни не позволяет вернуться в Украину".

Прокурор Алексей Донской отметил, что для этого заседания включение Януковича с помощью видеосвязи не было нужным, ведь его слова не могут быть использованы ни для следствия, ни для суда.

"Единственный процессуальный способ доказательства своей позиции - дача показаний. Но при рассмотрении ходатайства показания не даются. То есть, если Янукович хочет дать показания, очевидно он должен обратиться в определенные правоохранительные органы РоSSийской Федерации и, возможно, они наконец определятся и исполнят наши ходатайства, в том числе о его допросах", - сообщил прокурор.

Напомним, что Виктор Янукович недавно заявил, что хочет участвовать в заседании суда об избрании ему меры пресечения по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. Он обратился в Печерский райсуд с требованием обеспечить его непосредственное участие в процессе с помощью видео.

Адвокаты Януковича не впервые саботируют судебные процессы. В 2018 году Павел Сердюк во время заседания поднял шум, перебивал прокуроров и отказывался занять свое место.