Техас и еще 17 штатов просят Верховный суд США отменить результаты выборов

Во вторник штат Техас обратился в Верховный суд США с просьбой об аннулировании результатов голосования в четырех других штатах.

Техас и еще 17 штатов просят Верховный суд США отменить результаты выборов
Верховний суд Сша
Фото: psmag.com

Семнадцать штатов США присоединились к заявлению Техаса в Верховный суд США об отмене результатов президентских выборов.

Об этом пишет Reuters.

Во вторник штат Техас обратился в Верховный суд США с просьбой об аннулировании результатов голосования в четырех других штатах. Такой шаг должен помочь президенту Дональду Трампу избежать проигрыша на выборах избранному президенту Джо Байдену.

Официальные лица из четырех штатов - Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина - назвали судебный процесс безрассудной атакой на демократию. Юристы скептически оценивают перспективы этого иска на успех.

Пол Смит, профессор и эксперт по избирательному праву юридической школы Джорджтаунского университета, сказал, что у Техаса нет законных оснований для иска.

"Штат Техас не имеет права жаловаться на то, как другие штаты подсчитывают голоса и как они собираются отдать свои голоса выборщиков", - сказал Смит.

Этот иск является последним из серии судебных исков, поданных президентом-республиканцем и его сторонниками, намеренными помочь Трампу избежать поражения от демократа Байдена на выборах, состоявшихся 3 ноября. Эти усилия пока не увенчались успехом.

Напомним, что окончательные результаты выборов станут известны в декабре, после голосования коллегии выборщиков. Победит тот кандидат, который наберет не менее 270 из 538 голосов выборщиков.

Трамп еще перед выборами заявлял, что собирается обжаловать результаты выборов в Верховном суде. Дональд Трамп настаивал на том, что новый судья Верховного суда вместо умершей Рут Гинзбург должен быть назначен до начала выборов президента. Выдвинутая Трампом кандидат Эми Кони Барретт была утверждена в этой должности 27 октября.

Демократы в Сенате заявляли, что будут блокировать такое назначение, однако глава судебного комитета Сената США Линдси Грэм заявил, что Республиканская партия уже имеет голоса за нового судью Верховного суда.

Таким образом шесть из девяти членов Верховного суда обязаны своим назначением Республиканской партии.

Решение Верховного суда может влиять на результаты выборов - в 2000 году судья Гинзбург позволила пересчитать голоса во Флориде, после чего победил Джордж Буш-младший.

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