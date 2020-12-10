РоSSия блокирует выполнение договоренностей в нормандском формате - Зеленский

Активность Киева в процессе переговоров демонстрирует заинтересованность Украины в достижении мира, тогда как РоSSия блокирует выполнение достигнутых двусторонних договоренностей, принятых в рамках "нормандского формата".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в годовщину саммита "Нормандской четверки" в Париже:

"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а РоSSия блокирует выполнение договоренностей", - приводит слова Зеленского пресс-служба главы государства.

Зеленский также заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Перед этим Министерство иностранных дел Украины призвало РФ принять все надлежащие шаги для продолжения работы для выполнения всех решений, принятых в рамках "нормандского формата".

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки". Тогда удалось достичь с РФ договоренностей.

25 ноября украинская делегация в ТКГ сообщила, что будет инициировать новую встречу в "нормандском формате" до конца этого года.