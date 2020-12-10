Труханов получил положительный тест на COVID-19

Он призвал жителей Одессы соблюдать правила безопасности.

Труханов получил положительный тест на COVID-19
Геннадий Труханов
Фото: facebook/Геннадий Труханов

Городской голова Одессы Геннадий Труханов получил положительный тест на коронавирус. В связи с этим он пошел на самоизоляцию.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Не скрою: мне очень сложно вырваться из привычного ритма жизни. Самочувствие пока неплохое. Поэтому в любом случае остаюсь на связи и буду в телефонном режиме регулировать работу городских служб", - написал Труханов.

Он призвал жителей Одессы соблюдать правила безопасности: носить маски, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию.

"На сегодняшний день это наиболее действенные и при этом простые способы избежать заболевания", - отметил мэр.

Напомним, Кабинет министров 9 декабря сообщил о введении локдауна в Украине. Он начнется 8 января и продлится до полуночи 25 января. Также до марта продолжили режим чрезвычайной ситуации и действующих карантинных ограничений, которые будут действовать каждый день, кроме периода локдауна.

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