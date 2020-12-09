РоSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 9 декабря, на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По украинским позициям неподалеку Талаковки оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, а вблизи Авдеевки - из автоматического станкового гранатомета. Для корректировки огня из АСГ враг применил беспилотники типа "квадрокоптер" со стороны Минерального.

Украинские военные сбили БПЛА боевиков из стрелкового оружия после пересечения ним линии разграничения.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов нет.

Также военные обнаружили факт инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Водяное. У Луганского для этого боевики совершили три подрыва с использованием зарядов разминирования.

Напомним, на июль 2020 года украинские военные получили 1,9 млн гривень за уничтожение роSSийской техники.