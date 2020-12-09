Глава пограничной службы Португалии ушла в отставку после гибели украинца в аэропорту Лиссабона

В марте 40-летнего Игоря Гоменюка задержали в аэропорту и избили.

Глава пограничной службы Португалии ушла в отставку после гибели украинца в аэропорту Лиссабона

Глава Службы по делам иностранцев и границ Португалии (SEF) Криштина Гатош пошла отставку после скандала вокруг гибели украинца в аэропорту Лиссабона вследствие избиения после задержания.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как сообщалось, в марте 2020 года 40-летнего Игоря Гоменюка задержали в аэропорту Лиссабона за попытку въехать в страну без действительной визы. Позже он скончался в изоляторе после избиения. Трех офицеров SEF задержали, им предъявлены обвинения в убийстве.

Португальский телеканал RTP сообщает, что в последнее время Гатош находилась под давлением после того, как в интервью СМИ она сказала, что погибший в изоляторе Лиссабона гражданин Украины "явно подвергся пыткам".

Позже в Министерстве внутренних дел Португалии, которому подчинена SEF, сообщили, что руководитель ведомства Гатош "по собственному желанию" подала в отставку в рамках реформы.

Депутат от оппозиционной PSD Рикардо Лейте связал отставку Гатош с инцидентом. "Когда стали известны обстоятельства смерти гражданина Украины в аэропорту Лиссабона, отставка была единственным возможным выходом", - написал он в своем Twitter.

"Это первый, хотя и запоздалый шаг. Но если за этим не будет структурных изменений, как пообещал глава МВД в марте - этого недостаточно", - цитирует Reuters представительницу правозащитной группы Humans Before Borders Ану Лоградо.

Представитель португальской Amnesty International Педро Нето отметил, что случай с гражданином Украины - не единичный, и ранее также случались ситуации ненадлежащего обращения с иностранцами, которые прибывают в Португалию. По его мнению, для решения вопроса нужно лучше заботиться о подготовке сотрудников пограничной службы.

Напомним, в конце марта диаспора украинцев в Португалии заявила о смерти соотечественника в комнате медицинской помощи в аэропорту Лиссабона. Погибший прилетел на заработки, но в аэропорту ему отказали во въезде. Отмечалось, что вероятно, к нему применяли силу сотрудники Службы по вопросам иностранцев.

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