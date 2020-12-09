?Зеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о КСУ до получения выводов Венецианской комиссии

Президент Владимир Зеленский просит депутатов Верховной Рады не рассматривать его законопроект для перезагрузки Конституционного суда до получения выводов Венецианской комиссии.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента.

"Законопроект, который был инициирован президентом для перезагрузки КСУ, направлен только на то, чтобы восстановить доверие граждан к конституционному судопроизводству. Глава государства обратился с просьбой в парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, как получим выводы Венецианской комиссии относительно ситуации, которая сложилась после уничтожения судьями КСУ системы контроля за электронным декларированием в нашем государстве, и в отношении самого этого решения", - говорится в сообщении.

В ОП ожидают выводов Венецианской комиссии в конце текущей недели.

Также отмечается, что в Раде есть более десяти законодательных инициатив, которые призваны вывести Украину из конституционного кризиса.

"Не может идти речь о том, что принятия лишь какого-то одного закона достаточно для того, чтобы восстановить полноценную работу антикоррупционной инфраструктуры, в том числе электронного декларирования, а также для того, чтобы восстановить доверие к деятельности КСУ", - отметили в ОП.

Напомним, Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизвеодству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что видит в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

25 ноября президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой осуществить оценку конституционной ситуации, вызванной решением КСУ от 27 октября 2020 года. Зеленский отметил, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

В частности, президент обратился с просьбой дать заключение о принятии решения судьями КСУ при наличии возможного конфликта интересов, соблюдения процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления. Президент призывает дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.

3 декабря судьи КСУ провели консультации с представителями Венецианской комиссии и обсудили ряд вопросов относительно процесса реформирования законодательства. В этот же день в профильном Комитете Совета сообщили, что рассмотрят законопроекты о КСУ после 12 декабря, когда будут выводы комиссии.