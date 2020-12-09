Епископы РКЦ и УГКЦ призвали не закрывать храмы во время локдауна

Вместе с тем они поблагодарили верующих, которые восприняли "с должным пониманием призывы к неукоснительному соблюдению карантинных предписаний".

Епископы греко-католической и римско-католической церквей выступили с обращением по поводу карантинных ограничений в Украине.

Совместное коммюнике опубликовано на сайте УГКЦ.

Епископы поблагодарили верующих, которые восприняли "с должным пониманием призывы к неукоснительному соблюдению карантинных предписаний" и "обнаружили достойную гражданскую позицию".

"По этому поводу хотим только вспомнить недавние слова Папы Франциска, которыми он описал людей, не соблюдающих предписаний карантина: они «не в состоянии выйти за пределы своего мирка собственных интересов», то есть безразличны к ближним. Пусть так никогда не будет между нами! Проявляйте христианское уважение к нашим ближним!", - говорится в коммюнике.

Епископы выразили особую благодарность врачам и всем медикам, которые спасают пациентов.

Также они обратились к власти, которая не закрывала храмы.

"Мы еще раз обращаемся к властям с мотивированной просьбой, за которой стоит наш прежний и мировой опыт, а именно - уважать право граждан Украины свободно осуществлять совместные акты богопочитания в сооружениях и помещениях религиозного назначения и гарантировать возможность непрерывного функционирования этих сооружений: при этом в помещениях без стационарных сидений и на улице вводить ограничения не из-за допустимого количества лиц, а из-за требования соблюдения безопасной физической дистанции. Конечно, все санитарные предписания карантина следует неукоснительно соблюдать", - отмечается в обращении.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что во время локдауна, вероятно, будут работать отели, горнолыжные курорты и церкви.

Сегодня, 9 декабря, Кабинет министров сообщил о введении локдауна в Украине. Он начнется 8 января и продлится до полуночи 25 января. Также до марта продолжили режим чрезвычайной ситуации и действующих карантинных ограничений, которые будут действовать каждый день, кроме периода локдауна.

В марте верующим УГКЦ разрешили не ходить в церьковь во время карантина. Также много пасхальных богослужений во время карантина прошли в режиме онлайн-трансляции.