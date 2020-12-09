Чиновника Госгеокадастра и посредника задержали после получения $52 тыс. взятки для главы ведомства

В общей сложности руководителю должны были передать $170 тыc. за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали и.о. начальника одного из территориальных управлений Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и посредника при получении взятки, которую они вроде бы должны были передать главе ведомства Роману Лещенко.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Оба были задержаны во время передачи $52 тыс. В общей сложности должностному должны были передать $170 тыc. взятки за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам.

По данным следствия, первую часть взятки в размере $26,9 тыс. главе Госгеокадастра передали в ноябре 2020 года. А 9 декабря, во время передачи второго транша в размере $25 тыс., подозреваемые были задержаны.

Их действия предварительно квалифицированы по ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Следствие считает, что один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году. Следовательно, нельзя исключать, что этот человек может повлиять на указанные процессы, поэтому НАБУ и САП будут принимать все необходимые действия, чтобы предотвратить такое воздействие.

Расследование осуществляется НАБУ с сентября 2020 года.

Фото: nabu.gov.ua

По данным сайта АgroРolit, задержанные - и.о. начальника Хмельницкого Госгеокадастра Юрий Климко и советник экс-главы Госгеокадастра Максима Мартынюка Алексей Ковалев.

Мартынюк с 27 июля 2016 года был первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана. С августа 2016 года, после заявления об отставке министра Тараса Кутового, фактически возглавлял министерство. Кабмин уволил его с должности и.о. главы МинАПК в феврале прошлого года по его заявлению.