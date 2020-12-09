Турция отказалась от закупки роSSийской "вакцины" Sputnik V - РФ не провела необходимые исследования

"Ни ВОЗ, ни мир не могут купить эту вакцину".

Турция отказалась от закупки роSSийской "вакцины" Sputnik V - РФ не провела необходимые исследования
Фото: Euronews

Турция отказывается от закупки так называемой роSSийской вакцины от коронавируса Sputnik V, поскольку в ходе ее разработки отсутствует "хорошая практика".

Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на фоне заявления о наращивании усилий по вакцинации турецких граждан. К весне планируется привить 50 млн человек, пишет Reuters.

Коджи отметил, что роSSийский препарат не соответствует условиям "необходимой лабораторной практики".

"РоSSия не смогла этого выполнить. Таким образом, ни ВОЗ, ни мир не могут купить эту вакцину. Мы также не можем получить лицензию на эту вакцину. Поэтому это вне наших интересов", - сообщил он.

Напомним, что роSSийский Sputnik V не прошел третью фазу клинических испытаний - важнейшую для признания вакцины эффективной и безопасной.

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что роSSийской вакцины от коронавируса не существует. "Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию, - то не о чем говорить. Третья стадия - самая значительная, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения ее безопасности", - подчеркивал министр.

О регистрации "первой в мире вакцины от коронавируса" 11 августа заявил президент РоSSии Владимир Путин. Он заверил, что препарат "формирует стойкий иммунитет" и "прошел все необходимые проверки", а также что прививки этой вакциной успешно сделала одна из его дочерей.

Уже 15 августа Минздрав РФ сообщил о начале ее производства. Однако во Всемирной организации здравоохранения сдержанно высказались по поводу роSSийской разработки. По словам представителя ВОЗ, данные о ее безопасности и эффективности необходимо тщательно проверить.

Президент Владимир Зеленский назвал роSSийскую вакцину "непроверенным средством" и призвал не верить политикам, которые им прививаются.

Вчера РоSSийский фонд прямых инвестиций заявил о готовности производить Sputnik V на харьковском предприятии. Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздраву ничего не известно о возможности выпуска "роSSийской вакцины от коронавируса Sputnik V" на территории Украины.

Впоследствии харьковская компания "Биолек" официально опровергла информацию об освоении ею технологии производства роSSийской вакцины от коронавируса Sputnik V на территории Украины.

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