Бутусов просит Раду заслушать его и министра обороны Тарана о ситуации в армии

Журналист до сих пор не получил от Минобороны информации о назначении на должность, которую ему предложили.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, которому предложили должность в Министерстве обороны, сообщил, что пока не получил никакой информации о предоставлении этой должности и просит Верховную Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Уважаемые друзья, отвечаю на ваши многочисленные вопросы по поводу предложения Министерства обороны. К сожалению, после вчерашнего срочного предложения принять меня на работу, после публикации моей программы Министерство обороны ... перестало выходить на связь. Вчера я им был срочно нужен, а сегодня на фейсбук-странице МО о предоставлении мне должности нет никаких сообщений. То есть вчера ситуация была критической, и они сами признали свою неспособность без меня навести порядок в управлении министерством, а сегодня эти проблемы Минобороны уже не интересуют", - написал Бутусов.

По его мнению, эта ситуация должна стать поводом для парламента обратить внимание на провалы в работе Минобороны.

"Надеюсь, министр обороны Андрей Таран понимает, что такое странное молчание представляет ситуацию и его самого в достаточно скандальном виде. Зачем же вы так экстренно приглашали человека на работу, если вы на самом деле никуда не спешите и даже не принимаете для беседы? Неужели для вас проблемы обороны страны - это просто дешевый пиар и игра слов? Неужели поднятые мной в программе действий вопросы для Минобороны не актуальны? Неужели Минобороны безразлично к проблемам армии, ведь я именно об этом пишу?" - спрашивает журналист.

Бутусов отметил, что ситуация в Минобороны является критической и обратился к Верховной Раде и правительству. Он призвал срочно рассмотреть в парламенте его программу, а также заслушать министра Тарана и дать публичную оценку его работе.

Также Бутусов требует пригласить его и министра обороны на комитет по обороне и национальной безопасности для доклада о реальных проблемах Минобороны и программе решения проблем.

Третьим требованием он назвал поддержание его назначения на должность, которое позволит решить те проблемы в армии, о решении которых журналист много раз писал.

Напомним, Министерство обороны предложило Бутусову "занять одну из министерских должностей". Журналист связывал предложение со своими публикациями о проблемах в управлении оборонной сферы, а также с обсуждением 7 декабря на комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки дела о спецоперации по задержанию в Беларуси 28 членов ЧВК "Вагнера".

Бутусов заявил, что принял предложение Минобороны и "готов навести порядок".