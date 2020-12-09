Нацполиция разоблачила более 14 тысяч коррупционных дел в этом году

С начала года полицейские обнаружили более 14 тысяч коррупционных правонарушений, о подозрении сообщено 2821 служащему.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

В течение 10 месяцев на рассмотрение суда с обвинительным актом направлено 3180 уголовных производств. Из них 176 были совершены в составе организованной группы и преступной организации.

Сумма убытков - более 2 миллиардов гривен. На данный момент обеспечено возмещение убытков на сумму 774,5 млн гривен.

Среди уже расследованных уголовных нарушений - 563 в бюджетной сфере. Также 224 коррупционных правонарушения - в финансово-кредитной системе, 109 - в сфере земельных отношений, 77 - в банковской системе, 76 - в сфере транспорта, 62 - в сфере здравоохранения и так далее.

Сейчас завершено расследование по 1594 фактам коррупционных правонарушений по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса, по 193 - по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК, 168 - по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК и других.

"В частности, сообщили о подозрении экс-заместителю министра оборонного ведомства по делу о поставках некачественных бронежилетов. В мае следователи Нацполиции задержали ректора и одного из проректоров харьковского университета за получение неправомерной выгоды от частного предпринимателя. На Харьковщине заместителю директора департамента Харьковского городского совета сообщено о подозрении за растрату более 800 тысяч гривен государственных средств, выделенных на освещение жилых домов. На Волыни чиновники лесного хозяйства предстанут перед судом за нанесение государству 17 миллионов гривен убытков. Они допустили незаконную порубку лесных насаждений на территории общезоологических заказников местного значения", - напомнили в МВД .

Также в течение 10 месяцев зарегистрировано 2788 фактов, связанных со взяточничеством. Из них которых 710 - получение неправомерной выгоды. О подозрении сообщено 1366 лицам. В частности, в Киеве задержан прокурор местной прокуратуры при получении 100 000 долларов США .

Задокументировано 475 фактов получения взятки, среди которых - 184 факта с суммой более 10 000 грн, 100 - с суммой свыше 30 000 гривен и 60 - свыше 100 000 гривен. По этим фактам сообщено о подозрении 334 лицам. В том числе 29 должностным лицам городских советов, 5 должностным лицам ОГА, 4 должностным лицам областных советов, 7 городским головам и их заместителям, 6 должностным лицам РГА и 27 председателям сельских советов. Общая сумма задокументированных взяток составила 29,6 миллиона гривен.

Кроме того, Национальная полиция направила на рассмотрение суда более 11 тысяч протоколов о коррупции. Из них более 8,3 тыс. уже рассмотрено, на правонарушителей наложено штрафов на 4,7 млн грн.

Напомним, в ноябре Рада поддержала в первом чтении антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы.